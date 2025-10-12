दिल्ली में खेले जा रहे भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया. उन्होंने वेस्टइंडीज की पहली पारी में 5 विकेट चटकाए. ये उनके टेस्ट करियर का 5वां विकेट हॉल है. उनकी शानदार गेंदबाजी के सहारे भारत ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 248 रनों पर समेट दिया.

कुलदीप यादव ने टेस्ट के दूसरे दिन एक विकेट लिया था, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने आते ही कमाल कर दिया. उन्होंने अपने पहले ही ओवर में दिन का पहला विकेट लिया, ये शाई होप का विकेट था. इसके बाद उन्होंने अपने अगले ओवर में तेविन इमलाच को एलबीडबल्यू आउट किया. दिन का तीसरा विकेट भी उन्होंने ही लिया, ये जस्टिन ग्रीव्स का विकेट था.

कुलदीप यादव का पंजा

जयडेन सील्स को आउट कर कुलदीप यादव ने फाइव विकेट हॉल किया, ये वेस्टइंडीज की पहली पारी का आखिरी विकेट था. भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रनों की बढ़त हासिल की और वेस्टइंडीज को दोबारा बल्लेबाजी के लिए बुलाया.

कुलदीप यादव ने बनाए कई रिकार्ड्स

शाई होप को वनडे और टेस्ट में 3-3 बार आउट करने वाले कुलदीप यादव दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. इसके साथ ही वह इस साल (2025) भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज भी बन गए हैं, पहले वरुण चक्रवर्ती नंबर-1 पोजीशन पर थे और अब कुलदीप टॉप पर आ गए हैं. कुलदीप के इस साल 35* विकेट हो गए हैं.

2025 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर

कुलदीप यादव - 35*

वरुण चक्रवर्ती - 31*

रवींद्र जडेजा - 25*

अक्षर पटेल - 20*

वाशिंगटन सुंदर - 11*

कुलदीप यादव का वर्ल्ड रिकॉर्ड

कुलदीप यादव बाएं हाथ के स्पिनर की ओर से सबसे कम मैचों में 5 बार फाइव विकेट हॉल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. कुलदीप का ये 15 वां टेस्ट मैच है, इससे पहले ये रिकॉर्ड जॉनी वार्डल के नाम था, जिन्होंने अपने 28वें टेस्ट में 5वीं बार फाइव विकेट हॉल किया था. तीसरे स्थान पर पॉल एडम्स हैं, जिन्होंने 45वें टेस्ट में ऐसा किया था.