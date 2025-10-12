हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI: कुलदीप यादव का कहर, वेस्टइंडीज के खिलाफ फाइव विकेट हॉल कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड!

IND vs WI 2nd Test, Kuldeep Yadav Record: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में कुलदीप यादव ने फाइव विकेट हॉल किया. उन्होंने तीसरे दिन 4 विकेट लिए, 1 विकेट दूसरे दिन लिया था.

By : शिवम | Updated at : 12 Oct 2025 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में खेले जा रहे भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया. उन्होंने वेस्टइंडीज की पहली पारी में 5 विकेट चटकाए. ये उनके टेस्ट करियर का 5वां विकेट हॉल है. उनकी शानदार गेंदबाजी के सहारे भारत ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 248 रनों पर समेट दिया.

कुलदीप यादव ने टेस्ट के दूसरे दिन एक विकेट लिया था, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने आते ही कमाल कर दिया. उन्होंने अपने पहले ही ओवर में दिन का पहला विकेट लिया, ये शाई होप का विकेट था. इसके बाद उन्होंने अपने अगले ओवर में तेविन इमलाच को एलबीडबल्यू आउट किया. दिन का तीसरा विकेट भी उन्होंने ही लिया, ये जस्टिन ग्रीव्स का विकेट था.

कुलदीप यादव का पंजा

जयडेन सील्स को आउट कर कुलदीप यादव ने फाइव विकेट हॉल किया, ये वेस्टइंडीज की पहली पारी का आखिरी विकेट था. भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रनों की बढ़त हासिल की और वेस्टइंडीज को दोबारा बल्लेबाजी के लिए बुलाया.

कुलदीप यादव ने बनाए कई रिकार्ड्स

शाई होप को वनडे और टेस्ट में 3-3 बार आउट करने वाले कुलदीप यादव दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. इसके साथ ही वह इस साल (2025) भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज भी बन गए हैं, पहले वरुण चक्रवर्ती नंबर-1 पोजीशन पर थे और अब कुलदीप टॉप पर आ गए हैं. कुलदीप के इस साल 35* विकेट हो गए हैं.

2025 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर

  • कुलदीप यादव - 35*
  • वरुण चक्रवर्ती - 31* 
  • रवींद्र जडेजा - 25*
  • अक्षर पटेल - 20*
  • वाशिंगटन सुंदर - 11*

कुलदीप यादव का वर्ल्ड रिकॉर्ड

कुलदीप यादव बाएं हाथ के स्पिनर की ओर से सबसे कम मैचों में 5 बार फाइव विकेट हॉल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. कुलदीप का ये 15 वां टेस्ट मैच है, इससे पहले ये रिकॉर्ड जॉनी वार्डल के नाम था, जिन्होंने अपने 28वें टेस्ट में 5वीं बार फाइव विकेट हॉल किया था. तीसरे स्थान पर पॉल एडम्स हैं, जिन्होंने 45वें टेस्ट में ऐसा किया था.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 12 Oct 2025 02:06 PM (IST)
