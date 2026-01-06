हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSA20 लीग के इतिहास का सबसे महंगा ओवर, जॉनी बेयरस्टो ने केशव महाराज का जमकर धोया, बना दिए इतने रन

SA20 लीग के इतिहास का सबसे महंगा ओवर, जॉनी बेयरस्टो ने केशव महाराज का जमकर धोया, बना दिए इतने रन

जॉनी बेयरस्टो ने SA20 लीग के इतिहास में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है. केशव महाराज के ओवर में उनके पास 6 छक्के मारने का मौका था लेकिन वे चूक गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 06 Jan 2026 02:36 PM (IST)
Preferred Sources

Jonny Bairstow Smashed 34 runs In An Over From Keshav Maharaj: दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग SA20 के मौजूदा सीजन में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए खेल रहे हैं. बेयरस्टो को साल 2024 के बाद, इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका नहीं मिला है. हाल ही में, आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में भी बेयरस्टो अनसोल्ड रहे थे. हालांकि, इसके बाद भी बेयरस्टो SA20 में अपना जलवा बिखेर रहे हैं. इस लीग के एक मुकाबले में बेयरस्टो ने केशव महाराज के ओवर में 34 रन बना दिए. वो SA20 के इतिहास में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

बेयरस्टो ने महाराज के एक ओवर में बनाया 34 रन 

सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए खेलते हुए जॉनी बेयरस्टो ने प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ एक ओवर में 34 रन जड़ दिए. सनराइजर्स की पारी के 12वें ओवर में 5 छक्के और एक चौका शामिल था. ये ओवर प्रिटोरिया कैपिटल्स के कप्तान और स्टार स्पिनर केशव महाराज ने डाला था. पहली गेंद शॉट थी और इसे बेयरस्टो ने मिड विकेट पर छक्के के लिए भेजा. दूसरी गेंद काउ कॉर्नर पर 92 मीटर दूर भेज दिया. तीसरी गेंद मिड विकेट पर छक्के के लिए गई. चौथी गेंद को स्वीप करके बेयरस्टो ने चौका लगाया. ओवर की 5वीं गेंद केशव महाराज ने आगे डाली, जिसे बेयरस्टो ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के पार भेजा. वहीं, गेंदबाज के सिर के ऊपर से उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया. इस तरह ओवर में कुल 34 रन बनाया.

सनराइजर्स ने प्रिटोरिया को 10 विकेट से हराया

SA20 के 14वें मुकाबले में सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने प्रिटोरिया कैपिटल्स को 10 विकेट से हराया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रिटोरिया कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 176 रन बना पाई थी. जिसे सनराइजर्स ने बिना विकेट खोए 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. क्विंटन डिकॉक ने नाबाद 79 जबकि जॉनी बेयरस्टो 85 रन बनाए. बेयरस्टो ने अपनी 45 गेंदों की पारी में 8 चौके और 6 छक्के मारे, तो डिकॉक ने भी 41 गेंदों का सामने करते हुए 5 चौके और 6 छक्के जड़े.

Published at : 06 Jan 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Jonny Bairstow Keshav Maharaj QUINTON DE KOCK CRICKET SA20 LEAGUE 2025-26
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
बिहार
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

ULPIN से जमीन का Aadhar card, Online Property Loan और Registry आसान | Paisa Live
Indore Water Crisis: हाईकोर्ट ने पूरे मध्य प्रदेश में पानी को लेकर चिंता जताई | High Court
Ludhiana Firing: लुधियाना में बेखौफ बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी की दुकान पर की फायरिंग | Hindi News
CM Yogi PC: ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बोले योगी? | Yogi Adityanath
CM Yogi PC: नए कानून से मजदूरों, किसानों को फायदा - सीएम योगी | Yogi Adityanath | UP Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
बिहार
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
बॉलीवुड
'आज की हीरोइनों से ज्यादा खूबसूरत दिखती थी', कभी लीड एक्ट्रेस ना बनने पर बोलीं नीना गुप्ता, कहा- 'मैं गलत चीजों में...'
'आज की हीरोइनों से ज्यादा बेहतर दिखती थी', कभी लीड एक्ट्रेस ना बनने पर बोलीं नीना गुप्ता
Results
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
फूड
Best Chaat in Delhi: चाट के शौकीन गलती से भी मिस न करें ये 5 पॉइंट्स, दिल्ली-एनसीआर में हैं बेहद हिट
चाट के शौकीन गलती से भी मिस न करें ये 5 पॉइंट्स, दिल्ली-एनसीआर में हैं बेहद हिट
ट्रेंडिंग
हाथ तापने वाले हीटर में दीदी ने सेंक दी लिट्टी, यूजर्स बोले- इसके घर का मीटर चेक कराओ; देखें वीडियो
हाथ तापने वाले हीटर में दीदी ने सेंक दी लिट्टी, यूजर्स बोले- इसके घर का मीटर चेक कराओ; देखें वीडियो
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget