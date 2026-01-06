Jonny Bairstow Smashed 34 runs In An Over From Keshav Maharaj: दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग SA20 के मौजूदा सीजन में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए खेल रहे हैं. बेयरस्टो को साल 2024 के बाद, इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका नहीं मिला है. हाल ही में, आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में भी बेयरस्टो अनसोल्ड रहे थे. हालांकि, इसके बाद भी बेयरस्टो SA20 में अपना जलवा बिखेर रहे हैं. इस लीग के एक मुकाबले में बेयरस्टो ने केशव महाराज के ओवर में 34 रन बना दिए. वो SA20 के इतिहास में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

बेयरस्टो ने महाराज के एक ओवर में बनाया 34 रन

सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए खेलते हुए जॉनी बेयरस्टो ने प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ एक ओवर में 34 रन जड़ दिए. सनराइजर्स की पारी के 12वें ओवर में 5 छक्के और एक चौका शामिल था. ये ओवर प्रिटोरिया कैपिटल्स के कप्तान और स्टार स्पिनर केशव महाराज ने डाला था. पहली गेंद शॉट थी और इसे बेयरस्टो ने मिड विकेट पर छक्के के लिए भेजा. दूसरी गेंद काउ कॉर्नर पर 92 मीटर दूर भेज दिया. तीसरी गेंद मिड विकेट पर छक्के के लिए गई. चौथी गेंद को स्वीप करके बेयरस्टो ने चौका लगाया. ओवर की 5वीं गेंद केशव महाराज ने आगे डाली, जिसे बेयरस्टो ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के पार भेजा. वहीं, गेंदबाज के सिर के ऊपर से उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया. इस तरह ओवर में कुल 34 रन बनाया.

Jonny Bairstow earns the Switch Game Changer for that explosive performance that changed the face of the chase.#BetwaySA20 #PCvSEC #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/xMLIVQUN4F — Betway SA20 (@SA20_League) January 5, 2026

सनराइजर्स ने प्रिटोरिया को 10 विकेट से हराया

SA20 के 14वें मुकाबले में सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने प्रिटोरिया कैपिटल्स को 10 विकेट से हराया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रिटोरिया कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 176 रन बना पाई थी. जिसे सनराइजर्स ने बिना विकेट खोए 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. क्विंटन डिकॉक ने नाबाद 79 जबकि जॉनी बेयरस्टो 85 रन बनाए. बेयरस्टो ने अपनी 45 गेंदों की पारी में 8 चौके और 6 छक्के मारे, तो डिकॉक ने भी 41 गेंदों का सामने करते हुए 5 चौके और 6 छक्के जड़े.