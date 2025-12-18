MI Emirates Vs Dubai Capitals In ILT20: इंटरनेशनल लीग टी20 में एमआई एमिरेट्स और दुबई कैपिटल्स के बीच मुकाबला दुबई में खेला गया. इस मुकाबले में दुबई कैपिटल्स ने टॉस जीतकर एमआई एमिरेट्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया. एमआई एमिरेट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पावरप्ले में बिना किसी विकेट के नुकसान पर 40 रन बनाए. टीम को एक फाइटिंग टोटल तक ले जाने के लिए इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने 67 रन की शानदार पारी खेली.

बेयरस्टो ने शानदार अर्धशतक लगाया

जॉनी बेयरस्टो (40 गेंदों में 67 रन) के अर्धशतक के बदौलत एमआई एमिरेट्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 137 रन ही बना पाई. कैपिटल्स की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान ने 34 रन देकर तीन जबकि जवादुल्लाह ने सात रन देकर दो विकेट लिए. दुबई कैपिटल्स की टीम छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए लड़खड़ा गई और निर्धारित 20 ओवर में 130 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. दुबई कैपिटल्स के तरफ से बल्लेबाजी करते हुए जॉर्डन कॉक्स ने 46 रन और शयान जहांगीर ने 34 रन बनाए. इन दोनों के अलावा, कैपिटल्स का कोई दूसरा बल्लेबाज 12 रन से ज्यादा नहीं बना पाया.

दुबई कैपिटल्स के खिलाफ राशिद की किफायती गेंदबाजी

राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एमआई एमिरेट्स की जीत में अहम भूमिका निभाई. अफगानिस्तान के इस लेग स्पिनर ने 4 ओवर में महज 3.50 की इकॉनमी से 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए. उनके अलावा रोमारियो शेफर्ड और नवीन उल हक ने भी दो-दो विकेट झटके. जिसके चलते दुबई कैपिटल्स 137 रनों का छोटा टोटल चेज नहीं कर पाई. राशिद खान को उनकी किफायती गेंदबाजी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार दिया गया.

दोनों टीम प्वाइंट्स टेबल में किस नंबर पर?

दुबई कैपिटल्स के खिलाफ 7 रनों से मिली रोमांचक जीत के बाद, एमआई एमिरेट्स आईएलटी20 टूर्नामेंट के प्वाइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गई है. वहीं, एमआई एमिरेट्स से मिली हार की वजह से दुबई कैपिटल्स प्वाइंट्स टेबल में 4 अंकों के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है.