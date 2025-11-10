Jemimah Rodrigues Reached Australia: भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार प्लेयर जेमिमा रोड्रिगेज ऑस्ट्रेलिया गई हैं. जेमिमा ही वो खिलाड़ी थीं, जिसने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाया था. वहीं ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद जेमिमा का रिएक्शन वायरल हो रहा है. जेमिमा रोड्रिगेज ने कहा कि 'मुझे विश्वास नहीं था कि सेमीफाइनल के बाद ऑस्ट्रेलिया मुझे बॉर्डर क्रॉस करने देगा, लेकिन मैंने देखा कि हर किसी ने मेरा स्वागत बहुत ही गर्मजोशी के साथ किया'.

जेमिमा रोड्रिगेज ने आगे कहा कि सच बात तो ये है कि उस जीत की वजह से हर कोई वीमेंस क्रिकेट के बढ़ने से खुश है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इससे न केवल भारत में, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत बड़ा बदलाव आएगा.

ऑस्ट्रेलिया को हराया था सेमीफाइनल

वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भिडंत हुई. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 339 रनों का लक्ष्य भारत के सामने रखा. इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के दो विकेट 59 के स्कोर पर ही गिर गए थे. वहीं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल तक पहुंचीं थीं. ऐसे में जेमिमा ऑस्ट्रेलिया के सामने डटी रहीं और टारगेट चेज करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही मैदान से लौटीं. इस सेमीफाइनल में जेमिमा ने 127 रनों की नाबाद ऐतिहासिक पारी खेली.

WBBL में खेलेंगी जेमिमा रोड्रिगेज

वर्ल्ड कप जीतने के बाद जेमिमा रोड्रिगेज ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई हैं, वहां वे वीमेंस बिग बैश लीग 2025 (WBBL 2025) का हिस्सा बनी हैं. जेमिमा इस टूर्नामेंट में ब्रिस्बेन हीट के लिए खेलती नजर आएंगी. जेमिमा और उनकी टीम के लिए बिग बैश लीग की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. जेमिमा अपने पहले मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी. जेमिमा ने 9 गेंदों में केवल 6 रन बनाए. वहीं पूरी टीम ब्रिस्बेन हीट ने 20 ओवरों में 133 रन बनाए.

बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट और रेनेगेड्स (Brisbane Heat vs Renegades) के बीच खेले गए मुकाबले में रेनेगेड्स ने ये मुकाबला 10 विकेट से जीत लिया. हालांकि DLS Method के जरिए रेनेगेड्स को 8 ओवरों में 66 रन बनाने का टारगेट मिला था, जिसे इस टीम ने आसानी से चेज कर लिया.

