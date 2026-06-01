चैंपियन बनने के एक दिन बाद RCB प्लेयर पर लगा बैन, BCCI ने इस हरकत पर सुनाई सजा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के चैंपियन बनने के एक दिन बाद ही टीम के एक खिलाड़ी को झटका लगा है. दरअसल टिम डेविड पर एक मैच का बैन लगाया गया है, क्योंकि फाइनल मैच में उन्होंने अंपायर नितिन मेनन की तरफ आईस बैग फेंका था. इसके लिए उनपर एक मैच का प्रतिबंध लगाया गया है.

यह मामला अहमदाबाद में खेले गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस के फाइनल मैच का है. गुजरात की पारी के 10वें ओवर के दौरान एक विकेट गिरने पर टिम डेविड ने आक्रामक तरीके से अंपायर नितिन मेनन की तरफ आईस बैग फेंका था.

इस घटना पर सोमवार को IPL ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी कर बताया कि टिम डेविड पर फाइनल मैच की फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और 2 डिमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए हैं. डेविड को आईपीएल की आचार संहिता के आर्टिकल 2.9 का दोषी पाया गया, जिसमें किसी खिलाड़ी, अंपायर या मैच ऑफिशियल की तरफ कोई चीज खतरनाक तरीके से फेंकने का उल्लेख आता है. टिम डेविड ने भी अपनी गलती मान ली है.

टिम डेविड पर मैच रेफरी ने कोई बैन नहीं लगाया है, लेकिन यह आईपीएल 2026 में तीसरी बार रहा जब डेविड को लेवल 1 का दोषी पाया गया. इससे पहले भी उन्हें 2 मैचों में मिलाकर तीन डिमेरिट पॉइंट मिल चुके थे. फाइनल के पॉइंट्स को मिलाकर आईपीएल 2026 सीजन में डेविड को कुल 5 डिमेरिट पॉइंट्स मिले. इस कारण उनपर एक मैच का बैन लगाया गया है.

इसी वजह से डेविड आईपीएल 2027 का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे. वे अगर RCB के लिए खेलें या किसी अन्य टीम के लिए, उन्हें पहले मैच से बाहर बैठना पड़ेगा. आईपीएल 2026 में बेंगलुरू के लिए डेविड ने 16 मैचों में 305 रन बनाए.

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