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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026चैंपियन बनने के एक दिन बाद RCB प्लेयर पर लगा बैन, BCCI ने इस हरकत पर सुनाई सजा

चैंपियन बनने के एक दिन बाद RCB प्लेयर पर लगा बैन, BCCI ने इस हरकत पर सुनाई सजा

RCB Player Banned IPL 2027: आईपीएल 2026 के समापन के एक दिन बाद ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाड़ी को BCCI ने कड़ी सजा सुनाई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Jun 2026 11:02 PM (IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के चैंपियन बनने के एक दिन बाद ही टीम के एक खिलाड़ी को झटका लगा है. दरअसल टिम डेविड पर एक मैच का बैन लगाया गया है, क्योंकि फाइनल मैच में उन्होंने अंपायर नितिन मेनन की तरफ आईस बैग फेंका था. इसके लिए उनपर एक मैच का प्रतिबंध लगाया गया है.

यह मामला अहमदाबाद में खेले गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस के फाइनल मैच का है. गुजरात की पारी के 10वें ओवर के दौरान एक विकेट गिरने पर टिम डेविड ने आक्रामक तरीके से अंपायर नितिन मेनन की तरफ आईस बैग फेंका था.

इस घटना पर सोमवार को IPL ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी कर बताया कि टिम डेविड पर फाइनल मैच की फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और 2 डिमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए हैं. डेविड को आईपीएल की आचार संहिता के आर्टिकल 2.9 का दोषी पाया गया, जिसमें किसी खिलाड़ी, अंपायर या मैच ऑफिशियल की तरफ कोई चीज खतरनाक तरीके से फेंकने का उल्लेख आता है. टिम डेविड ने भी अपनी गलती मान ली है.

टिम डेविड पर मैच रेफरी ने कोई बैन नहीं लगाया है, लेकिन यह आईपीएल 2026 में तीसरी बार रहा जब डेविड को लेवल 1 का दोषी पाया गया. इससे पहले भी उन्हें 2 मैचों में मिलाकर तीन डिमेरिट पॉइंट मिल चुके थे. फाइनल के पॉइंट्स को मिलाकर आईपीएल 2026 सीजन में डेविड को कुल 5 डिमेरिट पॉइंट्स मिले. इस कारण उनपर एक मैच का बैन लगाया गया है.

इसी वजह से डेविड आईपीएल 2027 का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे. वे अगर RCB के लिए खेलें या किसी अन्य टीम के लिए, उन्हें पहले मैच से बाहर बैठना पड़ेगा. आईपीएल 2026 में बेंगलुरू के लिए डेविड ने 16 मैचों में 305 रन बनाए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 01 Jun 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
Tim David RCB INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2027
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