टेस्ट क्रिकेट को हमेशा असली क्रिकेट माना जाता है. यहां सिर्फ रन बनाना ही काफी नहीं होता, बल्कि खिलाड़ी के धैर्य, फिटनेस और मानसिक मजबूती की भी कड़ी परीक्षा होती है. पांच दिनों तक चलने वाले इस फॉर्मेट में हर सत्र मैच का रुख बदल सकता है. ऐसे में किसी बल्लेबाज का टेस्ट मैच के सभी पांचों दिन बल्लेबाजी करने आना बेहद खास उपलब्धि मानी जाती है. क्रिकेट इतिहास में अब तक सिर्फ 13 बल्लेबाज ही ऐसा कर पाए हैं.



मोटगनहल्ली जयसिम्हा



इस अनोखे रिकॉर्ड की शुरुआत भारत के मोटगनहल्ली जयसिम्हा ने की थी. साल 1960 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टेस्ट में उन्होंने पहली बार यह कमाल किया. पहली पारी में वह निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए और दूसरी पारी में शानदार 74 रन बनाकर इतिहास रच दिया.



जियोफ बॉयकॉट



इसके बाद इंग्लैंड के दिग्गज जियोफ बॉयकॉट ने 1977 की एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह रिकॉर्ड अपने नाम किया. बॉयकॉट अपनी धैर्य भरी बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे और उन्होंने इस मैच में दोनों पारियों में लंबा समय क्रीज पर बिताया.



किम ह्यूज



ऑस्ट्रेलिया के किम ह्यूज ने 1980 में लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ पांचों दिन बल्लेबाजी करने का कारनामा किया. उन्होंने पहली पारी में शानदार शतक लगाया और दूसरी पारी में भी अहम रन बनाए.



एलन लैम्ब



इंग्लैंड के एलन लैम्ब ने भी लॉर्ड्स में वेस्टइंडीज जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया. पहली पारी में जल्दी आउट होने के बाद उन्होंने दूसरी पारी में शानदार शतक जड़कर मैच बचाने की कोशिश की.



रवि शास्त्री



भारत के पूर्व कप्तान और कोच रवि शास्त्री इस लिस्ट में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय बने. 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में उन्होंने ओपनिंग करते हुए शानदार शतक लगाया और दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी की.



एड्रियन ग्रिफिथ



वेस्टइंडीज के एड्रियन ग्रिफिथ ने 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने पहली पारी में बेहतरीन शतक लगाया और दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी की.



एंड्रयू फ्लिंटॉफ



इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने 2006 में भारत के खिलाफ मोहाली टेस्ट में कप्तानी करते हुए यह रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने दोनों पारियों में महत्वपूर्ण रन बनाकर टीम को संभाला.



अल्विरो पीटरसन



दक्षिण अफ्रीका के अल्विरो पीटरसन ने 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में लंबी 156 रन की पारी खेली. उनकी मैराथन बल्लेबाजी ने मैच का रुख बदल दिया.



चेतेश्वर पुजारा



भारत के चेतेश्वर पुजारा इस सूची में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने. 2017 में श्रीलंका के खिलाफ ईडन गार्डन्स टेस्ट में बारिश से प्रभावित मुकाबले में उन्होंने दोनों पारियों में उपयोगी रन बनाए.



रोरी बर्न्स



इंग्लैंड के रोरी बर्न्स ने 2019 एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में यह रिकॉर्ड बनाया. उनकी 133 रन की धीमी लेकिन मजबूत पारी काफी चर्चा में रही.



क्रेग ब्रैथवेट



वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने 2023 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो टेस्ट में शानदार 182 रन बनाए.



तेजनारायण चंद्रपॉल



उसी मुकाबले में तेजनारायण चंद्रपॉल ने भी अपनी बल्लेबाजी का कमाल दुनिया के सामने पेश कर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया. उन्होंने पहली पारी में दोहरा शतक लगाया और अपने पिता शिवनारायण चंद्रपॉल की याद दिला दी. टेस्ट इतिहास में पहली बार एक ही मैच में दो बल्लेबाजों ने यह रिकॉर्ड बनाया.



उस्मान ख्वाजा



ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा इस सूची में शामिल होने वाले सबसे नए खिलाड़ी हैं. 2023 एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी की और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.



टेस्ट क्रिकेट में पांच दिन में दो बार बल्लेबाजी करना सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, बल्कि खिलाड़ी के धैर्य और मानसिक ताकत की पहचान भी है. यही वजह है कि इतने लंबे क्रिकेट इतिहास में सिर्फ 13 खिलाड़ी ही इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं. भारत के लिए गर्व की बात यह है कि इस खास सूची में तीन भारतीय बल्लेबाजों ने भी अपनी जगह बनाई है.