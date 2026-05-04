(Source: ECI/ABP News)
6,6,6,6,6... वापस आते ही रोहित शर्मा ने ठोकी सबसे तेज हाफ-सेंचुरी, LSG के खिलाफ रचा इतिहास
Rohit Sharma Fastest IPL Fifty vs LSG: रोहित शर्मा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया है. रोहित ने 5 मुकाबलों के बाद IPL 2026 में कोई मैच खेला है.
रोहित शर्मा लगातार पांच मैचों से बाहर बैठे थे. मगर वापस आते ही उन्होंने सारा गुस्सा जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों पर उतार दिया है. उन्होंने IPL के इतिहास में लखनऊ के खिलाफ अपनी सबसे तेज फिफ्टी लगाई है. सोमवार को खेले गए मुकाबले में उन्होंने 27 गेंद में अपने पचास रन पूरे किए. इस दौरान उन्होंने चौके और छक्कों की जमकर बारिश की.
बनाया सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड
रोहित शर्मा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 27 गेंदों में फिफ्टी पूरी की. यह IPL में उनकी LSG के खिलाफ सबसे तेज और पूरे करियर की चौथी सबसे तेज फिफ्टी है. साथ ही यह रोहित की वानखेड़े मैदान पर सबसे तेज फिफ्टी भी है. इंडियन प्रीमियर लीग में रोहित के बल्ले से निकली सबसे तेज फिफ्टी 23 गेंदों में आई थी, जो उन्होंने इसी साल कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में लगाई थी.
- 23 गेंद - बनाम KKR
- 25 गेंद - बनाम CSK
- 26 गेंद - बनाम PBKS
- 27 गेंद - बनाम LSG
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रोहित शर्मा ने सिक्स लगाकर अपने 50 रन पूरे किए. अर्धशतक पूरा करने तक रोहित 5 छक्के और तीन चौके लगा चुके थे. पहले पचास में से 42 रन तो उन्होंने बाउंड्री से ही बनाए. इसी बीच उन्होंने आवेश खान की जमकर पिटाई भी की. पारी का छठा ओवर आवेश खान ने किया, जिसमें रोहित शर्मा ने 2 छक्के और 2 चौके समेत 21 रन बटोरे थे.
इसी मुकाबले में रोहित शर्मा ने रायन रिकल्टन के साथ मिलकर सबसे ज्यादा बार 100+ की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी बना दिया है. लखनऊ के खिलाफ रोहित और रिकल्टन ने पहले विकेट के लिए 143 रनों की साझेदारी की. यह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए तीसरी बार है जब इन दोनों ने शतकीय साझेदारी की है, जो किसी भी विकेट के लिए मुंबई के लिए सबसे ज्यादा है.
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