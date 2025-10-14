हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया

VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैदान पर अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दिल्ली टेस्ट के दौरान उन्होंने अंपायरों के एक विवादित फैसले पर नाराजगी जाहिर कर दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

VIDEO: टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैदान पर अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दिल्ली टेस्ट के दौरान उन्होंने अंपायरों के एक विवादित फैसले पर नाराजगी जाहिर कर दी. भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे मैच में बुमराह ने अपनी बेबाक राय ऑन-फील्ड अंपायर के सामने रखी, और उनकी बात स्टंप माइक में साफ-साफ कैद हो गई. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बुमराह अंपायर से कहते सुनाई दे रहे हैं, “आपको भी पता है ये आउट है, लेकिन टेक्नोलॉजी इसे साबित नहीं कर सकती.”

क्या था पूरा मामला?

घटना वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जॉन कैंपबेल की पारी के दौरान हुई. बुमराह की एक तेज गेंद सीधे कैंपबेल के पैड पर स्टंप के ठीक सामने आकर लग गई. बुमराह को पूरा यकीन था कि बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू आउट हैं, लेकिन ऑन-फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दे दिया.

अंपायर को शक था कि शायद गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी हो, इसलिए उन्होंने बल्लेबाज के पक्ष में फैसला सुनाया. इस फैसले से असंतुष्ट बुमराह और कप्तान शुभमन गिल ने तुरंत डीआरएस (DRS) की अपील कर दी.

तीसरे अंपायर ने देखा बार-बार रिप्ले

थर्ड अंपायर ने इस फैसले की जांच के लिए कई बार रिप्ले देखा. गेंद स्टंप से टकराती नजर आ रही थी, लेकिन यह साफ नहीं हो पा रहा था कि क्या पैड से पहले गेंद बल्ले को छू गई थी या नही. तकनीकी सीमाओं और स्पष्ट सबूत की कमी के कारण थर्ड अंपायर ने “बेनेफिट ऑफ डाउट” बल्लेबाज को दे दिया. इसका नतीजा ये हुआ की ऑन-फील्ड अंपायर का फैसला बरकरार रहा और कैंपबेल को आउट नहीं दिया गया.

फैसले पर भड़के बुमराह

इस फैसले के बाद बुमराह ने पूरी शालीनता के साथ लेकिन साफ शब्दों में अंपायर से नाराजगी जताई.  उन्होंने कहा, “आपको भी पता है कि ये आउट है, लेकिन टेक्नोलॉजी इसे साबित नहीं कर सकती है.”

बुमराह का यह बयान स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गया, और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही फैन्स दो हिस्सों में बंट गए. कुछ ने बुमराह का समर्थन किया, तो कुछ ने अंपायर के फैसले को सही ठहराया.

Published at : 14 Oct 2025 06:55 AM (IST)
Tags :
John Campbell IND Vs WI JASPRIT BUMRAH TEST SERIES
और पढ़ें
