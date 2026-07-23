'यूथ देश का भविष्य... सरकार पर...' छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोले क्रिकेटर शिखर धवन

जंतर-मंतर पर कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन जारी है. दिल्ली के आलावा पटना, मुंबई और कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ. 'नीट' पेपर लीक के विरोध में हो रहे छात्रों के आंदोलन पर अब सेलेब्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सलमान खान समेत कई सितारें इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है.

छात्रों के आंदोलन पर शिखर धवन की प्रतिक्रिया

पेपर लीक को लेकर हो रहे छात्रों के विरोध पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "हमारे यूथ हमारे देश का भविष्य हैं. उनके सपनों को समझना जरुरी है पर साथ ही, मुश्किल समय में धैर्य रखना ओर देश की इंस्टीटूशन्स ओर सरकार पर भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरुरी है."

धवन ने आगे लिखा, "मेरा मानना है कि हर चैलेंज का हल धैर्य से निकलता है. भारत हमेशा आगे बढ़ा है और आगे ही बढ़ता रहेगा."

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Humare youth humare desh ka future hain. Unke sapnon ko samajhna zaroori hai par saath hi, mushkil waqt mein patience rakhna aur desh ki institutions aur sarkar par bharosa banaye rakhna bhi utna hi zaroori hai.



Mera maanna hai ki har challenge ka solution patience se nikalta… — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 23, 2026

इससे पहले सलमान खान ने इसको लेकर लिखा था कि शांतिपूर्ण आंदोलन था, जिसने हिंसक रूप ले लिया. उन्होंने लिखा, "घायल हुए छात्रों और उनके परिवार वालों के प्रति मेरी पूरी संवेदनाए. पेपर लीक बहुत गंभीर मुद्दा है. मुझे खुशी है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारे देश के बच्चे एकजुट हैं और उनके माता-पिता ने भी उनका साथ दिया."

It was such a peaceful movement, feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know n see that the kids of our country have come together for a better… — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 22, 2026

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उन्होंने आगे लिखा, "मैं वास्तव में उनके द्वारा अपनाए गए रुख की सराहना करता हूं, जिसमें उन्होंने कड़ी मेहनत से अध्ययन करने और अपना भविष्य और एक बेहतर, शिक्षित भारत बनाने के लिए समर्पण, ईमानदारी और उत्सुकता दिखाई है. यह आंदोलन, यह विरोध, इससे निपटने का सही तरीका है, और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है. बहुत साहसी और शिक्षा के प्रति प्रेरित और प्रेरित यह पीढ़ी भारत को गौरवान्वित करेगी."