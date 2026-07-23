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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटJantar Mantar Student Protest: 'यूथ देश का भविष्य... सरकार पर...' छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोले क्रिकेटर शिखर धवन

Jantar Mantar Student Protest: 'यूथ देश का भविष्य... सरकार पर...' छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोले क्रिकेटर शिखर धवन

Jantar Mantar Student Protest: जंतर-मंतर पर पेपर लीक के विरोध में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. देश के और भी कई हिस्सों में विरोध हो रहा है. इस बीच क्रिकेटर शिखर धवन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

Written By : शिवम |  Updated at : 23 Jul 2026 01:35 PM (IST)
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जंतर-मंतर पर कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन जारी है. दिल्ली के आलावा पटना, मुंबई और कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ. 'नीट' पेपर लीक के विरोध में हो रहे छात्रों के आंदोलन पर अब सेलेब्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सलमान खान समेत कई सितारें इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है.

छात्रों के आंदोलन पर शिखर धवन की प्रतिक्रिया

पेपर लीक को लेकर हो रहे छात्रों के विरोध पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "हमारे यूथ हमारे देश का भविष्य हैं. उनके सपनों को समझना जरुरी है पर साथ ही, मुश्किल समय में धैर्य रखना ओर देश की इंस्टीटूशन्स ओर सरकार पर भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरुरी है."

धवन ने आगे लिखा, "मेरा मानना है कि हर चैलेंज का हल धैर्य से निकलता है. भारत हमेशा आगे बढ़ा है और आगे ही बढ़ता रहेगा."

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इससे पहले सलमान खान ने इसको लेकर लिखा था कि शांतिपूर्ण आंदोलन था, जिसने हिंसक रूप ले लिया. उन्होंने लिखा, "घायल हुए छात्रों और उनके परिवार वालों के प्रति मेरी पूरी संवेदनाए. पेपर लीक बहुत गंभीर मुद्दा है. मुझे खुशी है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारे देश के बच्चे एकजुट हैं और उनके माता-पिता ने भी उनका साथ दिया."

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उन्होंने आगे लिखा, "मैं वास्तव में उनके द्वारा अपनाए गए रुख की सराहना करता हूं, जिसमें उन्होंने कड़ी मेहनत से अध्ययन करने और अपना भविष्य और एक बेहतर, शिक्षित भारत बनाने के लिए समर्पण, ईमानदारी और उत्सुकता दिखाई है. यह आंदोलन, यह विरोध, इससे निपटने का सही तरीका है, और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है. बहुत साहसी और शिक्षा के प्रति प्रेरित और प्रेरित यह पीढ़ी भारत को गौरवान्वित करेगी."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 23 Jul 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Shikhar Dhawan Student Protest Indian Cricketer Jantar Mantar Protest NEET Paper Leak CJP Protest
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