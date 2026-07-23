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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ZIM Live Streaming: बदल गया मैच देखने का समय और प्लेटफॉर्म, जानिए टीवी और मोबाइल पर कहां देखें लाइव

IND vs ZIM Live Streaming: बदल गया मैच देखने का समय और प्लेटफॉर्म, जानिए टीवी और मोबाइल पर कहां देखें लाइव

भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज 23 जुलाई से शुरू होगी. इस बार मैच देखने के लिए टीवी चैनल, मोबाइल ऐप और टाइमिंग तीनों बदल गए हैं. श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर भी सभी की नजर रहेगी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 23 Jul 2026 09:34 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम 23 जुलाई से जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलने जा रही है. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाने वाले पहले मुकाबले के साथ श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया नए सफर की शुरुआत करेगी. इस सीरीज में मुकाबले देखने के लिए क्रिकेट फैंस को टीवी चैनल और मोबाइल ऐप दोनों बदलने होंगे, क्योंकि इंग्लैंड दौरे की तुलना में इस सीरीज का प्रसारण अलग प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा. मैचों की टाइमिंग में भी बदलाव रहेगा.

लाइव मैच कहां और कैसे देखें?

इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टी20 और वनडे सीरीज का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हुआ था, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+ हॉटस्टार पर उपलब्ध थी. हालांकि, जिम्बाब्वे दौरे के लिए ब्रॉडकास्ट पार्टनर बदल गया है. ऐसे में दर्शकों को मैच देखने के लिए नए चैनल और नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा. साथ ही मुकाबलों का समय भी इंग्लैंड सीरीज से अलग रहेगा.

श्रेयस अय्यर के सामने रिकॉर्ड सुधारने की चुनौती

टी20 कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर के लिए यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. शुरुआती सात टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में कप्तान के तौर पर उन्हें सिर्फ एक जीत मिली है, जबकि छह मैचों में हार का सामना करना पड़ा. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद अब उनकी कोशिश जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के साथ अपने कप्तानी रिकॉर्ड को बेहतर बनाने की होगी.

युवा खिलाड़ियों पर रहेंगी निगाहें

भारतीय टीम में इस बार कई नए और युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है. रिंकू सिंह और तेज गेंदबाज मयंक यादव की वापसी से टीम मजबूत नजर आ रही है. वहीं प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर, अशोक शर्मा और हर्ष दुबे जैसे खिलाड़ियों को पहली बार भारतीय टी20 टीम में शामिल किया गया है. इन खिलाड़ियों के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने का बेहतरीन अवसर होगा.

जिम्बाब्वे भी मुकाबले के लिए तैयार

सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी. टीम में नए विकेटकीपर-बल्लेबाज तफदजवा त्सिगा को मौका मिला है, जबकि वेस्ली मधेवेरे और न्यूमैन न्यामहुरी की वापसी भी हुई है. ऐसे में मेजबान टीम युवा भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

दोनों टीमों के स्क्वॉड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अशोक शर्मा, रवि बिश्नोई, प्रभसिमरन सिंह और रिंकू सिंह.

यह भी पढ़ें- ZIM vs IND: हरारे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड मजबूत, लेकिन पिच पर बल्लेबाजों की होगी कड़ी परीक्षा

जिम्बाब्वे: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन करन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तादिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाबदज़ा, ब्लेसिंग मुजारबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा और तफदजवा त्सिगा.

यह भी पढ़ें- 'हालिया हार से टीम इंडिया को जरूरी 'रियलिटी चेक' मिला.., इस पूर्व क्रिकेटर ने जिम्बाब्वे सीरीज से पहले क्या कुछ कहा

Published at : 23 Jul 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
SHREYAS IYER T20 SERIES India Vs Ziimbabwe
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