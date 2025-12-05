इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली चर्चित टेस्ट सीरीज एशेज 2025-2026 चल रही है. 4 दिसंबर से शुरू हुए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए 334 रनों पर सिमट गई, ऑस्ट्रेलिया अच्छी स्थिति में है. पहला मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था. इस बीच इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने एशेज की ऑल टाइम परफेक्ट प्लेइंग इलेवन चुनी. एंडरसन ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग को कप्तान तो नहीं चुना. बल्कि उन्हें बतौर विकेट कीपर शामिल किया, जिसने सभी को हैरान किया.

ऑल टाइम एशेज XI का कप्तान कौन?

43 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को मिलाकर ऑल टाइम परफेक्ट प्लेइंग इलेवन चुनी. फैंस को इसमें सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उन्होंने अंत में रिकी पोंटिंग को बतौर विकेट कीपर चुना, जबकि बेन स्टोक्स को उन्होंने कप्तान बनाया.

टीएनटी स्पोर्ट्स ने जेम्स एंडरसन को ऑल टाइम एशेज इलेवन चुनने के लिए कहा. एंडरसन ने सबसे पहले डोनाल्ड ब्रैडमैन का नाम लिया, जिनका एवरेज 99 के आस-पास रहा था. ये भी हैरानी भरा था, क्योंकि इस महान बल्लेबाज ने अपने टेस्ट करियर में कभी भी ओपनिंग नहीं की. ब्रैडमैन ने 40 मचों में नंबर-3 पर बल्लेबाजी की, जिसमें 5078 रन बनाए. एंडरसन ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक को दूसरे ओपनर के रूप में चुना.

In case you missed it, here is @Jimmy9 explaining his selections in his All Time Ashes X1.



Make sure you’re sitting down.

This is hysterical. pic.twitter.com/zZLA7FSIza — The Oracle (@BigOtrivia) December 3, 2025

तीसरे नंबर पर रिकी पोंटिंग

जेम्स एंडरसन ने तीसरे नंबर पर रिकी पोंटिंग को चुना, चौथे नंबर पर उन्होंने जो रुट को रखा. एंडरसन ने स्टीव स्मिथ को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया, जो एशेज में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

पांचवें नंबर पर उन्होंने केविन पीटरसन को रखा. इयान बॉथम के बाद उन्होंने बेन स्टोक्स को शामिल किया, जिन्हे बाद में उन्होंने कप्तान भी बनाया. दिवंगत शेन वार्न को उन्होंने इस टीम में शामिल किया. इसके बाद उन्होंने बॉब विल्स, ग्लेन मेग्रा और स्टुअर्ट ब्रॉड को टीम में शामिल किया.

अपनी टीम बताने के बाद उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को कप्तान बनाया, लेकिन मजेदार ट्विस्ट आखिरी में आय. वह विकेट कीपर चुनना भूल गए थे, जिसके बाद वह कहते हैं कि ये रोल में रिकी पोंटिंग को देना चाहूंगा. बता दें कि 90 के दशक में पोंटिंग के क्लब क्रिकेट में 4 बार विकेट कीपिंग की थी, हालांकि प्रोफेशनल क्रिकेट में उन्होंने कभी विकेट कीपिंग नहीं की.

एंडरसन द्वारा चुनी गई ऑल टाइम एशेज XI

डोनाल्ड ब्रैडमैन, एलेस्टेयर कुक, रिकी पोंटिंग (विकेट कीपर), जो रूट, केविन पीटरसन, इयान बॉथम, बेन स्टोक्स (कप्तान), शेन वॉर्न, बॉब विलिस, ग्लेन मैक्ग्रा और स्टुअर्ट ब्रॉड.