भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार, 7 जुलाई को खेला जाएगा. सीरीज का पहला मैच रद्द हो गया था, दूसरे में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की. मेनचेस्टर में खेले गए उस मैच में जैकब बेथेल ने 76 रनों की शानदार पारी खेली थी. प्लेयर ऑफ द मैच बेथेल ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी बात कही, ये वैभव का इंटरनेशनल डेब्यू मैच था.

अपने डेब्यू मैच में वैभव ने 10 गेंदों में 14 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 2 छक्के जड़े. जैकब बेथेल 22 साल के हैं, जो इंग्लैंड टीम में सबसे छोटे खिलाड़ी हैं. वैभव सूर्यवंशी उनसे भी 7 साल छोटे हैं. बेथेल ने कहा कि हां ये थोड़ा अजीब लगता है.

बेथेल ने मैच के बाद कहा, "यह कहना थोड़ा अजीब लगता है कि मैं अपने से 7 साल छोटे प्लेयर के खिलाफ खेल रहा हूं. भारत में बल्लेबाजी करते हुए मैंने उन्हें देखा है, आज भी देखा, उसका स्विंग और बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है. वह टैलेंटेड है."

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जैकब बेथेल से पूछा गया कि ये पारी इंग्लैंड के लिए खेली उनकी सबसे पसंदीदा पारियों में कहां होगी? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह इसे सबसे ऊपर रखेंगे. उन्होंने कहा, "सबसे ऊपर. बतौर बल्लेबाज जीत के साथ मैदान से बाहर जाना और वो भी नॉट आउट रहते हुए, इससे बेहतर कुछ नहीं."

बेथेल ने आगे कहा, "मैंने कुछ सेंचुरी लगाईं हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक में जीत मिली थी. हम ऑस्ट्रेलिया में, भारत में हारे तो ऐसे मैचों के बाद आप सोचते हो कि इसके आलावा मैं और क्या अतिरिक्त कर सकता था. मैं खुश हूं कि हम सीरीज में 1-0 इ आगे है. टीम इंडिया के खिलाफ कुछ हार की कड़वी यादें हैं, इसलिए जब भी उनके खिलाफ जीत मिलती है तो अच्छा लगता है. मुझे आखिरी 3 मैचों के लिए भी आत्मविश्वास मिला है."

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