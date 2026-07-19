IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटनाइट राइडर्स ने जीता MLC 2026 का खिताब, सुनील नरेन रहे फाइनल के हीरो; शाहरुख खान ने यूं दी बधाई

नाइट राइडर्स ने जीता MLC 2026 का खिताब, सुनील नरेन रहे फाइनल के हीरो; शाहरुख खान ने यूं दी बधाई

MLC 2026 Final: मेजर लीग क्रिकेट के फाइनल में वाशिंगटन फ्रीडम को 1 रन से हराकर लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स ने खिताब जीत लिया है. सुनील नरेन को फाइनल और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Jul 2026 10:34 AM (IST)
Preferred Sources

मेजर लीग क्रिकेट 2026 का खिताब लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स ने जीत लिया है. टीम ने फाइनल में वाशिंगटन फ्रीडम को 1 रन से हराया. 164 रनों को डिफेंड करते सुनील नरेन ने अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 13 ओवरों में अपना स्पेल खत्म कर लिया था. नरेन ने 4 ओवरों में 13 रन देकर 3 विकेट चटकाए. 14वें ओवर में जेसन होल्डर ने मात्र 4 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, तब लगा कि नाइट राइडर्स आसानी से मैच जीत जाएगा लेकिन Obus Pienaar की शानदार पारी ने मैच को अंतिम गेंद तक रोमांचक बनाए रखा.

नाइट राइडर्स के लिए अली खान ने 19वां ओवर डाला, जिसमें 15 रन आए. 18वें ओवर में भी 15 रन आए थे, जिससे अंतिम ओवर में मैच रोमांचक हो गया. 6 गेंदों में जीत के लिए 14 रन चाहिए थे, वाशिंगटन फ्रीडम के पास 4 विकेट बचे थे और स्ट्राइक पर 47 रन बनाकर खेल रहे Obus Pienaar थे. van Schalkwyk ने आखिरी ओवर डाला, जिनकी पहली गेंद पर छक्का आ गया.

अब 5 गेंदों में 8 रन चाहिए थे, दूसरी गेंद पर van Schalkwyk ने Obus Pienaar का विकेट लेकर बाजी पलट दी। उन्होंने अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज हॉलैंड को भी चलता कर दिया. Ferguson ने चौथी गेंद पर चौका मार दिया, लेकिन अगली गेंद पर सिर्फ 1 रन ले सके.

1 गेंद पर चाहिए थे 3 रन

आखिरी गेंद पर Milantha को मिली, वह बड़ी बॉउंड्री से जीत सकते थे और 2 रन लेकर ड्रा कर सकते थे. वह बॉउंड्री तो नहीं लगा सके, लेकिन पहला रन कंप्लीट कर लिया, दूसरे रन के प्रयास में रन आउट हो गए और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स ने 1 रनों से खिताबी मुकाबले को जीत लिया.

यह भी पढ़ें- लॉर्ड्स मैदान पर सचिन तेंदुलकर का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट कोहली, सिर्फ इतने रन की जरूरत

इससे पहले सुनील नरेन ने शुरुआत में शानदार गेंदबाजी की थी, उन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 13 रन दिए और 3 महत्वूर्ण विकेट चटकाए. कप्तान जेसन होल्डर ने भी 3 विकेट लिए. अली खान और आंद्रे रसेल को कोई विकेट नहीं मिला, शादले वैन शल्कविक ने 2 विकेट लेकिन वह काफी महंगे भी साबित हुए. उन्होंने 4 ओवरों में 50 रन लुटाए.

सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच और मेजर लीग क्रिकेट 2026 का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया. इससे पहले लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए थे. उनके ओपनर कॉलिन मुनरो (40) और आंद्रे फ्लेचर (47) ने शानदार शुरुआत दिलाई, दोनों ने पहले विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी की थी.

यह भी पढ़ें- IND vs ENG 3rd ODI में कैसी रहेगी पिच, बल्लेबाजों और गेंदबाजों में किसे करेगी मदद? जानिए

शाहरुख खान ने दी बधाई

टीम के मालिक शाहरुख खान ने खिताब जीतने पर पूरी टीम को बधाई दी. उन्होंने सुनील नरेन, जेसन होल्डर, आंद्रे रसेल को मेंशन करते हुए पूरी टीम को बधाई देते हुए लिखा, "सच में कमाल का प्रदर्शन. आप सबने कहा था कि हम यहाँ सिर्फ हिस्सा लेने नहीं, बल्कि जीतने आए हैं. और आपने यह करके दिखाया. आप सभी को बहुत प्यार. कोरबो लोरबो जीतबो!

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 19 Jul 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Shahrukh Khan Andre Russell Jason Holder Major League Cricket Los Angeles Knight Riders Washington Freedom SUNIL NARINE MLC 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
नाइट राइडर्स ने जीता MLC 2026 का खिताब, सुनील नरेन रहे फाइनल के हीरो; शाहरुख खान ने यूं दी बधाई
नाइट राइडर्स ने जीता MLC 2026 का खिताब, सुनील नरेन रहे फाइनल के हीरो; शाहरुख खान ने यूं दी बधाई
क्रिकेट
Lord's Pitch Report: IND vs ENG 3rd ODI में कैसी रहेगी पिच, बल्लेबाजों और गेंदबाजों में किसे करेगी मदद? जानिए
IND vs ENG 3rd ODI में कैसी रहेगी पिच, बल्लेबाजों और गेंदबाजों में किसे करेगी मदद? जानिए
क्रिकेट
लॉर्ड्स मैदान पर सचिन तेंदुलकर का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट कोहली, सिर्फ इतने रन की जरूरत
लॉर्ड्स मैदान पर सचिन तेंदुलकर का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट कोहली, सिर्फ इतने रन की जरूरत
क्रिकेट
आखिरी वनडे से पहले रोहित शर्मा पर भारतीय कोच का बड़ा बयान, कह दी इतनी बड़ी बात
आखिरी वनडे से पहले रोहित शर्मा पर भारतीय कोच का बड़ा बयान, कह दी इतनी बड़ी बात
Advertisement

वीडियोज

बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आमिर खान!
Jagadhatri: Jagdhatri को हुआ Shivay से प्यार का अहसास! क्या अब सामने आएगा दिल का राज?
Bollywood News: आमिर खान को कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वायरल ऑडियो-पोस्ट से बॉलीवुड में मचा हड़कंप (18.07.26)
Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौलाना जर्जिस अंसारी के बाद अब सपा नेता एसटी हसन के बयान पर विवाद, हिंदू देवताओं को बताया पैगंबर
मौलाना जर्जिस अंसारी के बाद अब सपा नेता एसटी हसन के बयान पर विवाद, हिंदू देवताओं को बताया पैगंबर
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसके कहने पर पाकिस्तान को बख्शा? इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसके कहने पर पाकिस्तान को बख्शा? इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
बॉलीवुड
सीने से धनुष लगाए-काला चश्मा पहने 'रामायण-पार्ट 1' के ट्रेलर लॉन्च में पहुंचे रणबीर कपूर, यश की सरप्राइज एंट्री, पढ़ें इवेंट से जुड़ी डिटेल्स
सीने से धनुष लगाए-काला चश्मा पहने 'रामायण-पार्ट 1' के ट्रेलर लॉन्च में पहुंचे रणबीर कपूर, यश की सरप्राइज एंट्री, पढ़ें इवेंट से जुड़ी डिटेल्स
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
विश्व
अमेरिका से जंग के बीच ईरान में होगा तख्तापलट? कट्टरपंथियों की पेजेश्कियान-अराघची को धमकी, कहा- 'हमारे हाथ में ब्लेड और आपका...'
ईरान में होगा तख्तापलट? कट्टरपंथियों की पेजेश्कियान-अराघची को धमकी, कहा- 'हमारे हाथ में ब्लेड और...'
ट्रेंडिंग
ATM को ही बना डाला बेडरूम, AC की ठंडी हवा में सोते युवक का वीडियो वायरल; सुरक्षा पर उठे सवाल
ATM को ही बना डाला बेडरूम, AC की ठंडी हवा में सोते युवक का वीडियो वायरल; सुरक्षा पर उठे सवाल
एग्रीकल्चर
Fennel Farming: पूरे साल रहती है सौंफ की डिमांड. किसान ऐसे शुरू करें इसकी खेती
पूरे साल रहती है सौंफ की डिमांड. किसान ऐसे शुरू करें इसकी खेती
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget