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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर की कोचिंग में लगातार 6 हार, जिम्बाब्वे दौरे पर नए हेड कोच के साथ रवाना हुई टीम इंडिया

गौतम गंभीर की कोचिंग में लगातार 6 हार, जिम्बाब्वे दौरे पर नए हेड कोच के साथ रवाना हुई टीम इंडिया

IND vs ZIM T20 2026: जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम रवाना हो गई है. वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह समेत BCCI ने सभी खिलाड़ियों की फोटो भी शेयर की. गौतम गंभीर इस सीरीज में कोच नहीं होंगे.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Jul 2026 11:47 AM (IST)
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श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया अगली टी20 सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी, जिसके लिए प्लेयर्स रवाना हो गए हैं. कप्तान अय्यर समेत वो प्लेयर्स जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा हैं, वो तीसरे वनडे के बाद जाएंगे लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर नहीं जाएंगे. क्रिकेट के व्यस्त शेड्यूल को देखते हुए BCCI ने ये बड़ा फैसला लिया है.

गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने टी20 में एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया, हाल ही में टीम आयरलैंड से 0-2 से हारने के बाद इंग्लैंड से 0-4 से हार गई। लगातार 6 मैचों में हार के बाद गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठने लगे, कि वह वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को सही तरीके से संभाल नहीं पाए। अब BCCI ने जिम्बाब्वे दौरे पर नए हेड कोच को भेजने का फैसला किया है, हालांकि ये इसलिए नहीं है कि गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया हारी है बल्कि ये वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते लिया गया फैसला है। ये पहली बार भी नहीं है, राहुल द्रविड़ के समय भी ऐसा हुआ था।

लक्ष्मण के साथ रवाना हुई टीम

BCCI ने जिम्बाब्वे दौरे पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड और पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण को हेड कोच के तौर पर भेजने का फैसला किया है. बोर्ड पहले भी राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में उनको कोच की भूमिका में विदेशी दौरों पर भेज चुका है. लक्ष्मण अनुभवी हैं और लम्बे समय से युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, यश ठाकुर, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, मयंक यादव, अशोक शर्मा, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.

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ZIM vs IND T20 सीरीज का शेड्यूल

जिम्बाब्वे बनाम भारत टी20 सीरीज 3 मैचों की है, जिसका पहला मुकाबला गुरुवार, 23 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होगा. ये मैच भारतीय समयनुसार शाम को 4:30 बजे से शुरू होगा. दूसरा मैच 25 और तीसरा टी20 रविवार, 26 जुलाई को होगा. सीरीज के तीनों मैच हरारे में  होंगे और सभी का समय शाम 4:30 बजे से है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
VVS Laxman IND Vs ZIM RINKU SINGH INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR India Vs Zimbabwe T20 Series Vaibhav Sooryavanshi
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