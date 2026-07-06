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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 WC जीतने पर ऑस्ट्रेलिया को कितने करोड़ मिले, ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बावजूद टीम इंडिया भी मालामाल, देखें पूरी प्राइज मनी लिस्ट

T20 WC जीतने पर ऑस्ट्रेलिया को कितने करोड़ मिले, ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बावजूद टीम इंडिया भी मालामाल, देखें पूरी प्राइज मनी लिस्ट

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर सातवीं बार ट्रॉफी जीती है. टूर्नामेंट के बाद आईसीसी ने सभी टीमों को करोड़ों रुपये की प्राइज मनी दी है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 06 Jul 2026 07:17 AM (IST)
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महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है. लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में कंगारू टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से मात दी है. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड सातवीं बार महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. साथ ही फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ अपना अजेय रिकॉर्ड भी बरकरार रखा है.

किस टीम को मिली कितनी प्राइज मनी?

टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आईसीसी ने सभी टीमों और खिलाड़ियों को इनामी राशि दी है. चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलियाई टीम को सबसे ज्यादा 19.42 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं फाइनल में हारने वाली इंग्लैंड की टीम को 9.71 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली है. सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज को 5.60-5.60 करोड़ रुपये मिले हैं. पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी करने वाली ऑस्ट्रेलिया की स्टार ओपनर बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है.

ग्रुप स्टेज में बाहर होने वाली टीमों को कितनी रकम मिली?

फाइनल तक नहीं पहुंचने वाली टीमों के लिए भी आईसीसी ने प्राइज मनी तय की थी. ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली टीमों के लिए न्यूनतम इनामी राशि निर्धारित की गई थी. इसके तहत नॉकआउट में जगह नहीं बना सकने वाली कुल 8 टीमों में से हर टीम को 247500 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2.05 करोड़ रुपये मिलने तय थे. शुरुआती दौर में ही बाहर होने वाली टीमों में भारत का नाम भी शामिल रहा है, जिसे ग्रुप स्टेज में खराब प्रदर्शन के कारण इसी तय राशि से संतोष करना पड़ा है.

फाइनल में इंग्लैंड की शुरुआत नहीं रही अच्छी

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही है. टीम की दोनों ओपनर एमी जोन्स 6 रन और डैनी व्याट-हॉज 8 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गई हैं, जिससे इंग्लैंड की टीम दबाव में आ गई है. इसके बाद कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने नाबाद 58 रन की पारी खेली है, जबकि फ्रेया केम्प ने 44 रन का अहम योगदान दिया है. इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत इंग्लैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 150 रन बनाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, सोफी मोलिनक्स और एनाबेल सदरलैंड ने 1-1 विकेट लिया है.

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मूनी और लिचफील्ड ने पलट दिया मैच

151 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को जॉर्जिया वोल 9 रन बनाकर आउट होने के रूप में पहला झटका लगा है. इसके बाद बेथ मूनी और फोएबे लिचफील्ड ने पारी को संभालते हुए दूसरे विकेट के लिए 100 रन की अहम साझेदारी की है. बेथ मूनी ने 64 रन की शानदार पारी खेली है, जबकि फोएबे लिचफील्ड 48 रन बनाकर अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर रह गई हैं. दोनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 13वें ओवर तक 2 विकेट पर 117 रन बना लिए थे, जिससे टीम की जीत लगभग तय हो गई थी. इसके बाद कंगारू टीम ने आसानी से मुकाबला जीतकर सातवीं बार महिला टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

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Published at : 06 Jul 2026 07:17 AM (IST)
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Australia Vs England Womens T20 World Cup T20 World Cup
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