IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटLord's Pitch Report: IND vs ENG 3rd ODI में कैसी रहेगी पिच, बल्लेबाजों और गेंदबाजों में किसे करेगी मदद? जानिए

Lord's Pitch Report: IND vs ENG 3rd ODI में कैसी रहेगी पिच, बल्लेबाजों और गेंदबाजों में किसे करेगी मदद? जानिए

Lord's Pitch Report for IND vs ENG 3rd ODI: भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे आज लॉर्ड्स पर खेला जाएगा. आउट ऑफ फॉर्म चल रहे रोहित शर्मा को क्या पिच से मदद मिलेगी, या गेंदबाजों के लिए मदद रहेगी. जानिए.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Jul 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज कौन जीतेगा? इसका फैसला आज होगा. सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. रोहित शर्मा के लिए रन बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं और इस सीरीज के शुरूआती दोनों मैचों में फ्लॉप रहे हैं. उन्हें टीम से बाहर करने की बातें चल रही है, ऐसे में वह अपने बल्ले से आलोचकों को जवाब देना चाहेंगे. ऐसे में पिच का रोल महत्वपूर्ण हो जाएगा. क्या लॉर्ड्स पर बल्लेबाजों के लिए मदद रहेगी या गेंदबाजों के लिए? पढ़ें पिच रिपोर्ट.

भारतीय क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 9 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से 4 मैच जीते हैं. हालांकि भारत ने इस ग्राउंड पर आखिरी वनडे 2004 में जीता था, उसके बाद खेले 4 मैचों में से 3 में हार मिली है और एक टाई हुआ था. यहां हुए पिछले 11 वनडे मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी बार साउथ अफ्रीका 2017 में जीती थी.

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पिच रिपोर्ट

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रहती है। यहां 2.5 मीटर सलोप होने के चलते गेंदबाजों को सीम और अतिरिक्त स्विंग मिलता है, जो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी करता है। पवेलियन एन्ड से गेंदबाजों को और ज्यादा मदद रहती है। बल्लेबाजों के लिए चुनौती रहती है। हालांकि बल्लेबाज अगर बाउंस गेंदों पर अच्छा खेलता हो तो यहां बड़ा स्कोर कर सकता है। रोहित शर्मा को गति परेशान नहीं करती, इस वजह से वह आज इस पिच पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर कहर बरपा सकते हैं, क्योंकि वह गति में मिश्रण करते हैं। यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सही रहेगा।

भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), केएल राहुल (विकेटकीपर), प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार.

यह भी पढ़ें- रोहित शर्मा को टीम से हटाने के लिए हो रही है साजिश? 'हिटमैन' पर क्यों बनाया जा रहा है दबाव

इंग्लैंड का स्क्वॉड

हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जो रुट, बेन डकेट, लियाम डॉसन, आदिल रशीद, जोश टंग, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जेम्स कोल्स, जैकब बेथेल, साकिब महमूद, ब्रायडन कार्स, सैम करन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर.

LIVE कहां देखें भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे आज रविवार, 19 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर होगी.

यह भी पढ़ें- रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स पर खेले हैं 5 इंटरनेशनल मैच, जानिए कैसा है 'हिटमैन' का रिकॉर्ड

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 19 Jul 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Lords Cricket Ground India Vs England 3rd ODI IND Vs ENG 3rd ODI IND Vs ENG Pitch Report Rohit SHarma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Lord's Pitch Report: IND vs ENG 3rd ODI में कैसी रहेगी पिच, बल्लेबाजों और गेंदबाजों में किसे करेगी मदद? जानिए
IND vs ENG 3rd ODI में कैसी रहेगी पिच, बल्लेबाजों और गेंदबाजों में किसे करेगी मदद? जानिए
क्रिकेट
लॉर्ड्स मैदान पर सचिन तेंदुलकर का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट कोहली, सिर्फ इतने रन की जरूरत
लॉर्ड्स मैदान पर सचिन तेंदुलकर का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट कोहली, सिर्फ इतने रन की जरूरत
क्रिकेट
आखिरी वनडे से पहले रोहित शर्मा पर भारतीय कोच का बड़ा बयान, कह दी इतनी बड़ी बात
आखिरी वनडे से पहले रोहित शर्मा पर भारतीय कोच का बड़ा बयान, कह दी इतनी बड़ी बात
क्रिकेट
IND vs ENG: 'लॉर्ड्स' पर सीरीज जीतने के लिए भिड़ेंगे भारत-इंग्लैंड, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
'लॉर्ड्स' पर सीरीज जीतने के लिए भिड़ेंगे भारत-इंग्लैंड, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आमिर खान!
Jagadhatri: Jagdhatri को हुआ Shivay से प्यार का अहसास! क्या अब सामने आएगा दिल का राज?
Bollywood News: आमिर खान को कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वायरल ऑडियो-पोस्ट से बॉलीवुड में मचा हड़कंप (18.07.26)
Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागियों को दिया ऑफर तो आया ऋतब्रत बनर्जी का रिएक्शन, बोले - उन्होंने आज...'
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागियों को दिया ऑफर तो आया ऋतब्रत बनर्जी का रिएक्शन, बोले - उन्होंने आज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ध्वस्तीकरण पहला या एकमात्र विकल्प...', आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर बोले मौलाना अरशद मदनी
'ध्वस्तीकरण पहला या एकमात्र विकल्प...', आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर बोले मौलाना अरशद मदनी
इंडिया
सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'
सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
TMC के बागी गुट के नेताओं को अभिषेक बनर्जी ने दी चुनौती, बोले- 'एक घंटे में इस्तीफा दे दूंगा अगर...'
बागी गुट के नेताओं को अभिषेक बनर्जी ने दी चुनौती, बोले- 'एक घंटे में इस्तीफा दे दूंगा अगर...'
एग्रीकल्चर
सरकारी मदद से चमकेगी किसानों की किस्मत, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का ऐसे उठाएं पूरा लाभ
सरकारी मदद से चमकेगी किसानों की किस्मत, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का ऐसे उठाएं पूरा लाभ
ट्रेंडिंग
Video: शहर नहीं अदरक है ये! गुरुग्राम की हालत देख लड़की का फूटा गुस्सा- वीडियो में निकाली भड़ास
शहर नहीं अदरक है ये! गुरुग्राम की हालत देख लड़की का फूटा गुस्सा- वीडियो में निकाली भड़ास
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget