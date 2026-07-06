Ellyse Perry ने रचा इतिहास, बनी दुनिया में सबसे ज्यादा ICC टूर्नामेंट जीतने वाली खिलाड़ी

Ellyse Perry सबसे ज्यादा ICC टूर्नामेंट जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं. रविवार को महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण (Women's T20 World Cup 2026) के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को आसानी से शिकस्त दी. पेरी वर्ल्ड में पहली क्रिकेटर हैं जिन्होंने 9 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते हैं.

लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी सोफी मेलिनेक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. लूसी हैमिल्टन ने दूसरे ही ओवर में एमी जोन्स के रूप में बड़ा विकेट लिया. इसके बाद सदरलैंड ने डेनिएल वैट (8) के रूप में दूसरे ओपनर को भी सस्ते में आउट किया. इंग्लैंड की कप्तानी नताली सिवर ने अर्धशतक जड़ा, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट से 100 से थोड़ा ही ऊपर था. उन्होंने 53 गेंदों में 58 रन बनाए.

अंत में फ्रेया कैम्प ने 28 गेंदों में 44 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर इंग्लैंड को 150 तक पहुंचाया. किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, सोफी मोलिनेक्स और एनाबेल सदरलैंड को 1-1 विकेट मिला. Ellyse Perry ने गेंदबाजी नहीं की.

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बेथ मूनी ने खेली मैच जिताऊ पारी

लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई थी, दूसरे ही ओवर में जॉर्जिया वोल (9) आउट हो गईं थी. उन्हें लॉरेन बेल ने आउट किया. इसके बाद बेथ मूनी और फोएबे लिचफील्ड के बीच शतकीय साझेदारी हुई, जिसने ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की कर दी थी. मूनी ने 49 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 64 और लिचफील्ड ने 35 गेंदों में 48 रन बनाए, वह अपने अर्धशतक से चूक गईं. इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 6 चौके लगाए.

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एलिसे पेरी ने 12 गेंदों में नाबाद 13. ऑस्ट्रेलिया ने 17 गेंद शेष रहते हुए 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. पेरी 9 ICC टूर्नामेंट जीतने वाली पहली क्रिकेटर बन गईं. बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द मैच और टूर्नामेंट का खिताब मिला.