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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटEllyse Perry ने रचा इतिहास, बनी दुनिया में सबसे ज्यादा ICC टूर्नामेंट जीतने वाली खिलाड़ी

Ellyse Perry ने रचा इतिहास, बनी दुनिया में सबसे ज्यादा ICC टूर्नामेंट जीतने वाली खिलाड़ी

ICC Women's T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर महिला टी20 विश्व कप का खिताब 7वीं बार अपने नाम किया. Ellyse Perry ने इतिहास रचा.

Written By : शिवम |  Updated at : 06 Jul 2026 08:19 AM (IST)
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Ellyse Perry सबसे ज्यादा ICC टूर्नामेंट जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं. रविवार को महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण (Women's T20 World Cup 2026) के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को आसानी से शिकस्त दी. पेरी वर्ल्ड में पहली क्रिकेटर हैं जिन्होंने 9 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते हैं.

लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी सोफी मेलिनेक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. लूसी हैमिल्टन ने दूसरे ही ओवर में एमी जोन्स के रूप में बड़ा विकेट लिया. इसके बाद सदरलैंड ने डेनिएल वैट (8) के रूप में दूसरे ओपनर को भी सस्ते में आउट किया. इंग्लैंड की कप्तानी नताली सिवर ने अर्धशतक जड़ा, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट से 100 से थोड़ा ही ऊपर था. उन्होंने 53 गेंदों में 58 रन बनाए.

अंत में फ्रेया कैम्प ने 28 गेंदों में 44 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर इंग्लैंड को 150 तक पहुंचाया. किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, सोफी मोलिनेक्स और एनाबेल सदरलैंड को 1-1 विकेट मिला. Ellyse Perry ने गेंदबाजी नहीं की.

यह भी पढ़ें- T20 WC जीतने पर ऑस्ट्रेलिया को कितने करोड़ मिले, ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बावजूद टीम इंडिया भी मालामाल, देखें पूरी प्राइज मनी लिस्ट

बेथ मूनी ने खेली मैच जिताऊ पारी

लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई थी, दूसरे ही ओवर में जॉर्जिया वोल (9) आउट हो गईं थी. उन्हें लॉरेन बेल ने आउट किया. इसके बाद बेथ मूनी और फोएबे लिचफील्ड के बीच शतकीय साझेदारी हुई, जिसने ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की कर दी थी. मूनी ने 49 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 64 और लिचफील्ड ने 35 गेंदों में 48 रन बनाए, वह अपने अर्धशतक से चूक गईं. इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 6 चौके लगाए.

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एलिसे पेरी ने 12 गेंदों में नाबाद 13. ऑस्ट्रेलिया ने 17 गेंद शेष रहते हुए 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. पेरी 9 ICC टूर्नामेंट जीतने वाली पहली क्रिकेटर बन गईं. बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द मैच और टूर्नामेंट का खिताब मिला.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 06 Jul 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
T20 World Cup Final Ellyse Perry Australia Women Cricket Team England Women Cricket Team ICC WOMENS T20 WORLD CUP 2026
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