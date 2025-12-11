हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटISPL Season 3 Auction: ISPL सीजन 3 के ऑक्शन में 144 खिलाड़ियों पर खर्च हुए करीब 10 करोड़ रुपये, टूटे कई रिकॉर्ड

ISPL Season 3 Auction: ISPL सीजन 3 के ऑक्शन में 144 खिलाड़ियों पर खर्च हुए करीब 10 करोड़ रुपये, टूटे कई रिकॉर्ड

ISPL सीजन 3 के प्लेयर ऑक्शन में मंगलवार को मुंबई में जबरदस्त बोली लगी. आठ टीमों ने 144 खिलाड़ियों पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च किए. सचिन तेंदुलकर ने भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 11 Dec 2025 09:24 AM (IST)
ISPL Season 3 Auction: इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) सीजन 3 का प्लेयर ऑक्शन मंगलवार को मुंबई में बेहद रोमांचक रहा. आठ फ्रेंचाइजी टीमों ने मिलकर कुल 144 खिलाड़ियों पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किए. जिससे यह टूर्नामेंट अब तक का सबसे बड़ा और सबसे हाई-प्रोफाइल सीजन बनने की ओर बढ़ चला है. देशभर के टेनिस-बॉल क्रिकेटर्स के लिए ISPL एक ऐसा मंच बन गया है, जहां से कई खिलाड़ियों ने अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट यात्रा की शुरुआत की है.

विजय पावले बने सबसे महंगे खिलाड़ी

इस ऑक्शन का सबसे बड़ा आकर्षण रहे वेस्ट जोन के ऑलराउंडर विजय पावले, जिन्हें मौजूदा चैंपियन माझी मुंबई ने 32.50 लाख रुपये की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा. यह लीग के इतिहास में अब तक किसी भी खिलाड़ी को मिली सबसे ऊंची बोली है. पावले पिछले सीजन में भी मुंबई के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं और टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. इसी वजह से फ्रेंचाइजी ने उन पर बड़ा दांव लगाया है.

केतन म्हात्रे पर भी खूब दांव

वेस्ट जोन के ही युवा खिलाड़ी केतन म्हात्रे भी महंगी खरीद का हिस्सा बने. चेन्नई सिंगम्स ने उनके लिए राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करते हुए 26.40 लाख रुपये चुकाए. इससे वे इस ऑक्शन के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं.

इस बार दो नई फ्रेंचाइजी, अहमदाबाद लायंस और दिल्ली सुपरहीरोज की एंट्री ने लीग को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना दिया है. इसका सीधा असर बोली में भी देखने को मिला, खासकर युवा खिलाड़ियों की कैटेगरी में. 

सबसे कम उम्र का खिलाड़ी

यू-19 श्रेणी में अंकित यादव ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. टाइगर्स ऑफ कोलकाता ने उन्हें 6.50 लाख रुपये में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. वहीं, केवल 16 वर्ष के रुद्र पाटिल ने सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच दिया. श्रीनगर के वीर ने उन्हें उनके बेस प्राइस 3 लाख रुपये में साइन किया.

तेंदुलकर ने खिलाड़ियों को दिया खास संदेश

ऑक्शन के दौरान क्रिकेट आइकॉन और ISPL कोर कमेटी सदस्य सचिन तेंदुलकर ने खिलाड़ियों को प्रेरित किया. सचिन ने बताया कि खेल में आगे बढ़ने के लिए जुनून सबसे जरूरी है. उन्होंने कहा, “जो आप कल थे, उससे बेहतर आज बनने की कोशिश करें. यह ऐसा मंच है जहां आप खुद को खुलकर दिखा सकते हैं. पहाड़ पर इसलिए चढ़ो कि तुम दुनिया को देख सको, न कि दुनिया तुम्हें देखे.”

एमवीपी को मिलेगा Porsche 911

टूर्नामेंट 9 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक सूरत के लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में खेला जाएगा. ISPL ने इस बार बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सीजन 3 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP) एक Porsche 911 कार जीतेगा. यह भारतीय खेल इतिहास के सबसे कीमती व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक माना जा रहा है. 

Published at : 11 Dec 2025 09:24 AM (IST)
