हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVenezuela War को लेकर Island Cricket बोर्ड ने ऐसा क्या लिख दिया कि दुनियाभर में हो रही चर्चा, ट्रंप पर साधा निशाना

Venezuela War को लेकर Island Cricket बोर्ड ने ऐसा क्या लिख दिया कि दुनियाभर में हो रही चर्चा, ट्रंप पर साधा निशाना

Venezuela War के बीच Island Cricket का एक मजाकिया ट्वीट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. खुद पर तंज कसते हुए किए गए इस पोस्ट को कई लोग Donald Trump की नीतियों पर सीधा व्यंग्य मान रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 05 Jan 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है. एक तरफ युद्ध की आशंका पर गंभीर बहस चल रही है. हर कोई इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहा है. आईलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ ऐसा लिख दिया है जो सुर्खियों में आ गया है,, लोग इस पोस्ट को कई लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज के तौर पर देख रहे हैं.

आईलैंड क्रिकेट ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज

दरअसल, 3 जनवरी को जब वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की खबरें सामने आईं थी. उसी दिन आईलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मजाकिया ट्वीट किया. इस ट्वीट में आईलैंड क्रिकेट ने लिखा कि, "वेनेजुएला के पास तेल है, ग्रीनलैंड के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और सौभाग्य से आईलैंड के पास सिर्फ ज्वालामुखी, ग्लेशियर और बेहद औसत दर्जे के क्रिकेटर हैं." पहली नजर में यह पोस्ट खुद पर कटाक्ष जैसा लगता है, लेकिन इसकी टाइमिंग और संदर्भ को देखते हुए इसे डोनाल्ड ट्रंप पर तंज माना जाने लगा.

गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी वेनेजुएला के तेल और ग्रीनलैंड को लेकर बयान देते रहे हैं. उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात तक कही थी. ऐसे में आईलैंड क्रिकेट का यह ट्वीट कई लोगों को अमेरिकी विदेश नीति पर व्यंग्य जैसा लगा.

आईलैंड के क्रिकेटर ही हो गए नाराज

हालांकि, इस मजाकिया पोस्ट को लेकर आईलैंड के अपने क्रिकेटर ही नाराज हो गए. खिलाड़ियों को यह बात पसंद नहीं आई कि बोर्ड ने उन्हें “बेहद औसत” क्रिकेटर बताया. इसके बाद आईलैंड क्रिकेट ने अगले दिन यानी 4 जनवरी को उसी ट्वीट को दोबारा रिट्वीट किया और इस बार और भी हल्के-फुल्के अंदाज में सफाई दी. बोर्ड ने लिखा कि, " हमारे खिलाड़ियों ने पोस्ट के टोन को बदलने का आग्रह किया है. उन्हें “बहुत औसत” कहा जाना अच्छा नही लग रहा है और वे इसके बजाय “बेहद निराशाजनक” कहा जाना पसंद करेंगे."

फनी ट्वीट्स के लिए जाना जाता है बोर्ड

यह जवाब भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने आईलैंड क्रिकेट के ह्यूमर की तारीफ की. आईलैंड क्रिकेट बोर्ड इससे पहले भी ऐसे फनी और व्यंग्यात्मक ट्वीट्स के लिए जाना जाता रहा है. भारतीय टीम के साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज हारने के बाद भी बोर्ड ने गौतम गंभीर पर तंज कसते हुए लिखा था कि उनके पास हेड कोच की पोस्ट खाली है, लेकिन भारत से कोई एप्लाई ना करें.

आईलैंड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एसोसिएट मेंबर है और वहां क्रिकेट अभी शुरुआती दौर में है.  इसके बावजूद, सोशल मीडिया पर आईलैंड क्रिकेट की मौजूदगी काफी चर्चित रहती है. 

Published at : 05 Jan 2026 02:59 PM (IST)
Venezuela DONALD Trump Venezuela War
