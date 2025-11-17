हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL 2026: अभिषेक नायर की वजह से KKR ने आंद्रे रसेल को बाहर किया, पूर्व क्रिकेटर ने हेड कोच पर लगाया बड़ा आरोप

IPL 2026: अभिषेक नायर की वजह से KKR ने आंद्रे रसेल को बाहर किया, पूर्व क्रिकेटर ने हेड कोच पर लगाया बड़ा आरोप

IPL 2026: आईपीएल ऑक्शन से पहले आई रिटेंशन लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि KKR ने अपने पोस्टर बॉय आंद्रे रसेल को रिलीज कर दिया. पूर्व क्रिकेटर ने इसके पीछे अभिषेक नायर को कारण बताया.

By : शिवम | Updated at : 17 Nov 2025 04:05 PM (IST)
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को होगा. इस दिन जिन खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, उनमें आंद्रे रसेल का नाम भी होगा. रसेल को कई सालों से कोलकाता नाइट राइडर्स के पोस्टर बॉय की तरह रहे हैं, उन्हें केकेआर ने रिलीस कर दिया है. सभी टीमों की रिटेंशन में ये सबसे चौंकाने वाली बात थी. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि इसके पीछे वजह केकेआर के हेड कोच हैं, जो अपनी नई टीम बनाना चाहते हैं.

यूट्यूब चैनल पर रिटेंशन को लेकर बातचीत में मोहम्मद कैफ ने आरोप लगाया कि केकेआर द्वारा आंद्रे रसेल को रिलीज करने का सीधा सा कारण अभिषेक नायर हैं. बता दें कि कोलकाता टीम ने आईपीएल 2026 से पहले अपने कोचिंग डिपार्टमेंट में भी कई बदलाव किए हैं. अभिषेक हेड कोच चुने गए तो शेन वॉटसन को सहायक कोच बनाया गया. टिम साऊदी को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है.

मोहम्मद कैफ ने क्या कहा

कैफ ने कहा, "रसेल को रिलीज करना सही नहीं है. आपने उन्हें 12 करोड़ में खरीदा था और उनके जैसे प्लेयर के लिए यह कोई बड़ी रकम नहीं थी. उनका जैसा प्लेयर युग में कोई एक आता है. हां, वह फॉर्म में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने रन भी बनाए. लेकिन जैसे-जैसे कोच बदलते हैं, वे कुछ बदलाव लाते हैं. मुझे लगता है कि यह एक बड़ा फैसला था."

कैफ ने आगे कहा, "आप कह सकते हैं कि रसेल अभी पीक पर नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा प्रारूप है, खासकर आईपीएल में, जहां अनुभवी प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इसके कई उदाहरण हैं. मुझे लगता है कि उनकी रिलीज़ का सीधा जवाब अभिषेक नायर हैं. वह अब अपनी टीम बनाना चाहते हैं. लेकिन यह एक हैरान करने देने वाला फैसला था."

आंद्रे रसेल का IPL करियर

कई लोग सोच सकते हैं कि आंद्रे रसेल आईपीएल में शुरुआत से केकेआर के लिए खेल रहे हैं. दरअसल वह केकेआर टीम के एक पोस्टर बॉय बन चुके थे, हालांकि ऐसा नहीं था. उन्होंने आईपीएल करियर की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स में खेलकर की थी. वह 2012 और 2013 में दिल्ली का हिस्सा थे, 2014 में उन्हें केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया और फिर 2025 तक वह इसी टीम के खेलें. 

आंद्रे रसेल ने आईपीएल में कुल 140 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2651 रन बनाए हैं. रसेल ने आईपीएल में 12 अर्धशतक जड़े हैं. रसेल ने आईपीएल में कुल 123 विकेट चटकाए हैं. देखना दिलचस्प होगा कि आंद्रे रसेल आगामी आईपीएल सीजन में किस टीम में शामिल होते हैं, या फिर वह केकेआर में लौट आएंगे. बता दें कि आईपीएल ऑक्शन में केकेआर के पास ही सबसे बड़ा पर्स है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 17 Nov 2025 04:05 PM (IST)
Andre Russell Mohammad Kaif Abhishek Nayar IPL Retention IPL News KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026 IPL Auction 2026
Embed widget