IPL 2026 Retention Live: कब-कहां देखें IPL 2026 की ऑफिशियल रिटेंशन लिस्ट, TV और मोबाइल पर आएगा लाइव, जानिए पूरी डिटेल
When & Where To Watch IPL 2026 Retention Live: इंडियन प्रीमियर लीग 19वें संस्करण के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले सभी टीमें अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेंगी. ये लाइव प्रसारित होगा.
आईपीएल की सभी 10 टीमों के लिए अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट बोर्ड को सौंपने की डेडलाइन खत्म होने वाली है. बता दें कि मिनी ऑक्शन दिसंबर के मध्य में होगा, इससे पहले सभी टीमें कुछ खिलाड़ियों को रिलीज़ कर अपने पर्स को मजबूत करना चाहेगी. रिटेंशन लिस्ट का प्रसारण सभी फैंस लाइव देख सकते हैं. जानिए मोबाइल यूजर्स किस ऐप पर इसे लाइव देख सकेंगे.
रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 15 दिसंबर को होगा. ये भारत से बाहर आयोजित किए जाने पर विचार चल रहा है. संभावना है कि ऑक्शन यूएई में हो सकता है. पूरी संभावना है कि ऑक्शन सिर्फ 1 दिन का होगा. बता दें कि पिछले संस्करण के लिए हुआ मेगा ऑक्शन 2 दिन तक चला था. इस बार टीमों पर पाबंदियां नहीं हैं कि वह कितने प्लेयर्स को रिलीज़ करें या रिटेन करें.
कब रिलीज़ होगी IPL 2026 रिटेंशन लिस्ट?
आईपीएल 2026 से पहले मिनी ऑक्शन के लिए फुल रिटेंशन लिस्ट शनिवार, 15 नवंबर को जारी होगी. कई बड़े खिलाड़ियों को फ्रेंचाजियां रिलीज़ करने पर विचार कर रही है, जिन पर उन्होंने पिछले साल मोटा दांव लगाया था. देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फ्रेंचाइजी अपने किन खिलाड़ियों को अपने साथ रखती है और किनका साथ छोड़ती है.
कितने बजे लाइव होगी IPL 2026 रिटेंशन लिस्ट?
रिटेंशन लिस्ट शाम को 5 बजे जारी होगी. खबरों की मानें तो मुंबई इंडियंस लिजाड़ विलियम्स, बेवोन जैकब को रिलीज़ कर सकती है. पिछले संस्करण की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लियाम लिविंगस्टोन का साथ छोड़ सकती है.
किस चैनल पर लाइव देखें IPL 2026 रिटेंशन लिस्ट?
आईपीएल 2026 की रिटेंशन लिस्ट का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा.
मोबाइल यूजर्स किस ऐप पर देखें IPL 2026 की रिटेंशन लिस्ट लाइव?
आईपीएल 2026 की रिटेंशन लिस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग फैंस जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे.
IPL 2026 टीम
- चेन्नई सुपर किंग्स
- मुंबई इंडियंस
- पंजाब किंग्स
- राजस्थान रॉयल्स
- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
- दिल्ली कैपिटल्स
- कोलकाता नाइट राइडर्स
- लखनऊ सुपर जायंट्स
- गुजरात टाइटंस
- सनराइजर्स हैदराबाद.
