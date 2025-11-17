IPL 2026 से पहले RCB में होने जा रहा है बड़ा फेरबदल, कांतारा मूवी से जुड़ जाएगा नाता? जानिए कैसे

आईपीएल के 19वें संस्करण के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले मौजूदा चैंपियन आरसीबी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) से जुडी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार कांतारा मूवी के निर्माताओं ने आरसीबी को खरीदने में रूचि दिखाई है. होमबेल फिल्म्स ने कांतारा के आलावा KGF और Salaar जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज को बनाया है. आरसीबी में हिस्सेदारी खरीदने को लेकर अभी होमबेल और डियागो इंडिया के बीच बातचीत चल रही है. बता दें कि आरसीबी के मालिकाना हक वाली मौजूदा कंपनी डियागो इंडिया है.

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन दोनों कंपनी के बीच डील IPL 2026 से पहले फाइनल भी हो सकती है. ये खबर ऐसे समय आई जब आरसीबी को खरीदने में कई बड़ी कंपनियों और बिजनेसमैन के दिलचस्पी दिखाने की बात सामने आई. हालांकि अभी ये नहीं पता लग पाया है कि आरसीबी को खरीदने के लिए अभी डियागो इंडिया से किन-किन लोगों ने बातचीत की है.

आरसीबी और होमबेल कर चुके हैं साथ काम

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दोनों पहले भी साथ काम कर चुके हैं. होमबेल फिल्म्स 2023 से आरसीबी की ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर है. कंपनी ने टीम के लिए बहुत एंगेजमेंट कैंपेन चलाए, क्रिएटिव प्रोमोज और सिनेमैटिक मैच टीजर्स तैयार किए हैं. अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कंपनी आरसीबी में हिस्सेदारी खरीदना चाहती है.

अडानी से लेकर कामत दिखा रहे हैं दिलचस्पी

रिपोर्ट है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में हिस्सेदारी खरदीने के लिए गौतम अडानी, देवयानी इंटरनेशनल, जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदार पूनावाला ने भी दिलचस्पी दिखाई है. हालांकि ये नहीं पता चला कि आधिकारिक रूप से आरसीबी को किसने प्रपोजल भेजा है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगामी संस्करण (IPL 2026) में डिफेंडिंग चैंपियन बनकर खेलने उतरेगी. टीम ने पिछले संस्करण में 18 साल बाद अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था. चैंपियन बनने के बाद डियागो इंडिया ने टीम की वैल्यू करीब 17,000 करोड़ रुपये आंकते हुए एलान किया था कि वह टीम में हिस्सेदारी बेच रहे हैं.

IPL 2026 के लिए RCB की रिटेंशन लिस्ट

15 नवंबर को सभी 10 टीमों के साथ आरसीबी की भी रिटेंशन लिस्ट जारी हुई. फ्रेंचाइजी ने विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, फिल साल्ट, स्वप्निल सिंह, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड, जोश हेजलवुड, जैकब बेथल, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, नुवान तुषार, रसिक सलाम, सुयश शर्मा और अभिनन्दन शर्मा को रिटेन किया है.