हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 से पहले RCB में होने जा रहा है बड़ा फेरबदल, कांतारा मूवी से जुड़ जाएगा नाता? जानिए कैसे

IPL 2026 से पहले RCB में होने जा रहा है बड़ा फेरबदल, कांतारा मूवी से जुड़ जाएगा नाता? जानिए कैसे

IPL 2026 से पहले आरसीबी के मालिकाना वाली कंपनी हिस्सेदारी बेच रही है. खबर है कि कांतारा मूवी के मेकर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं.

By : शिवम | Updated at : 17 Nov 2025 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल के 19वें संस्करण के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले मौजूदा चैंपियन आरसीबी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) से जुडी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार कांतारा मूवी के निर्माताओं ने आरसीबी को खरीदने में रूचि दिखाई है. होमबेल फिल्म्स ने कांतारा के आलावा KGF और Salaar जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज को बनाया है. आरसीबी में हिस्सेदारी खरीदने को लेकर अभी होमबेल और डियागो इंडिया के बीच बातचीत चल रही है. बता दें कि आरसीबी के मालिकाना हक वाली मौजूदा कंपनी डियागो इंडिया है.

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन दोनों कंपनी के बीच डील IPL 2026 से पहले फाइनल भी हो सकती है. ये खबर ऐसे समय आई जब आरसीबी को खरीदने में कई बड़ी कंपनियों और बिजनेसमैन के दिलचस्पी दिखाने की बात सामने आई. हालांकि अभी ये नहीं पता लग पाया है कि आरसीबी को खरीदने के लिए अभी डियागो इंडिया से किन-किन लोगों ने बातचीत की है.

आरसीबी और होमबेल कर चुके हैं साथ काम

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दोनों पहले भी साथ काम कर चुके हैं. होमबेल फिल्म्स 2023 से आरसीबी की ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर है. कंपनी ने टीम के लिए बहुत  एंगेजमेंट कैंपेन चलाए, क्रिएटिव प्रोमोज और सिनेमैटिक मैच टीजर्स तैयार किए हैं. अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कंपनी आरसीबी में हिस्सेदारी खरीदना चाहती है.

अडानी से लेकर कामत दिखा रहे हैं दिलचस्पी

रिपोर्ट है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में हिस्सेदारी खरदीने के लिए गौतम अडानी, देवयानी इंटरनेशनल, जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदार पूनावाला ने भी दिलचस्पी दिखाई है. हालांकि ये नहीं पता चला कि आधिकारिक रूप से आरसीबी को किसने प्रपोजल भेजा है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगामी संस्करण (IPL 2026) में डिफेंडिंग चैंपियन बनकर खेलने उतरेगी. टीम ने पिछले संस्करण में 18 साल बाद अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था. चैंपियन बनने के बाद डियागो इंडिया ने टीम की वैल्यू करीब 17,000 करोड़ रुपये आंकते हुए एलान किया था कि वह टीम में हिस्सेदारी बेच रहे हैं.

IPL 2026 के लिए RCB की रिटेंशन लिस्ट

15 नवंबर को सभी 10 टीमों के साथ आरसीबी की भी रिटेंशन लिस्ट जारी हुई. फ्रेंचाइजी ने विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, फिल साल्ट, स्वप्निल सिंह, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड, जोश हेजलवुड, जैकब बेथल, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, नुवान तुषार, रसिक सलाम, सुयश शर्मा और अभिनन्दन शर्मा को रिटेन किया है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 17 Nov 2025 05:05 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru RCB IPL News INDIAN PREMIER LEAGUE Rcb Owner IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
The all new Gen Z EV Scooter TVS Orbiter | Auto Live
Hyundai Venue N Line Drive Experience ! #hyundai #hyundaivenue2025 | Auto Live
Citroen Basalt X Review | Auto Live
Tata Sierra देगी Hyundai Creta को टककर | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम संग हेमा मालिनी से की मुलाकात की, ‘बड़े भाई’ धर्मेंद्र का लिया हेल्थ अपडेट, तस्वीरें भी कीं शेयर
शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम संग हेमा मालिनी से मिलकर धर्मेंद्र का लिया हेल्थ अपडेट, तस्वीरें भी कीं शेयर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
किन स्टूडेंट्स को मिलता है DU में रिजर्वेशन? जानें कैसे आसानी से पा सकते हैं एडमिशन
किन स्टूडेंट्स को मिलता है DU में रिजर्वेशन? जानें कैसे आसानी से पा सकते हैं एडमिशन
यूटिलिटी
दिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'
दिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget