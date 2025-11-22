IPL 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? आया अपडेट

श्रेयस अय्यर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे, इसके बाद उपकप्तान जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर रहेंगे. टीम इंडिया के साथ पंजाब किंग्स की भी टेंशन बढ़ गई है. वह आईपीएल 2026 के शुरूआती मैचों से भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनका आईपीएल से पहले फिट होना मुश्किल है.

श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में एक कैच लेते हुए चोटिल हो गए थे. स्कैन में पता चला था कि उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था. बीसीसीआई ने पुष्टि की थी अय्यर की स्पिलीन (तिल्ली) फट गई थी, इस कारण उनकी ऑस्ट्रेलिया में ही सर्जरी हुई. वह भारत लौट आए हैं.

श्रेयस अय्यर अब मुंबई स्थित अपने घर पर रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रेयस अय्यर का मुंबई में ही एक अल्ट्रासोनोग्राफी (यूएसजी) टेस्ट कराया गया है.

2 महीने बाद फिर होगा श्रेयस अय्यर का स्कैन

रिपोर्ट के मुताबिक श्रेयस अय्यर की ताजा स्कैन रिपोर्ट में सुधार दिखा है, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें अगले एक महीने तक किसी भी गतिविधि से दूर रहने की सलाह दी है. उन्हें वजन वाले काम करने के लिए मना किया गया है और सलाह दी है कि सिर्फ हलकी एक्सरसाइज ही करें. उन्हें ऐसी किसी भी एक्सरसाइज करने के लिए मना किया गया है, जिससे उनके पेट पर दबाव पड़े. करीब 2 महीने बाद अय्यर का एक और यूएसजी टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद तय होगा कि क्या वह बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में रिहैब शुरू कर पाएंगे या नहीं.

IPL 2026 के शुरूआती मैचों से होंगे बाहर?

रिपोर्ट से साफ है कि श्रेयस अय्यर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी वह नहीं खेल पाएंगे. रिपोर्ट के अनुसार उनका आईपीएल 2026 से पहले पूरी तरह फिट होना मुश्किल है. खबर है कि आईपीएल 2026 का आयोजन मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते से शुरू हो सकता है.

बीसीसीआई अय्यर की चोट पर नजर बनाए हुए हैं और उन्हें सर्वोत्तम सुविधाएं दे रहा है. अगर अय्यर पूरी तरह फिट नहीं हुए तो ऐसा भी संभव है कि वह पूरे आईपीएल 2026 से ही बाहर हो जाएं.

अय्यर हाल ही में टीम की को-ओनर प्रीती जिंटा के साथ एक पार्टी में नजर आए थे. जरूर इस दौरान प्रीती ने अय्यर की हेल्थ अपडेट के बारे में जानकारी ली होगी. अय्यर को पंजाब किंग्स ने पिछले ऑक्शन में 26.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, इस बार उन्हें रिटेन किया गया है.