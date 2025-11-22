हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? आया अपडेट

IPL 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? आया अपडेट

IPL 2026: श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए थे. अब उनकी हेल्थ अपडेट जो आ रही है, उससे टीम इंडिया के साथ पंजाब किंग्स की भी टेंशन बढ़ जाएगी.

By : शिवम | Updated at : 22 Nov 2025 12:43 PM (IST)
Preferred Sources

श्रेयस अय्यर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे, इसके बाद उपकप्तान जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर रहेंगे. टीम इंडिया के साथ पंजाब किंग्स की भी टेंशन बढ़ गई है. वह आईपीएल 2026 के शुरूआती मैचों से भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनका आईपीएल से पहले फिट होना मुश्किल है.

श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में एक कैच लेते हुए चोटिल हो गए थे. स्कैन में पता चला था कि उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था. बीसीसीआई ने पुष्टि की थी अय्यर की स्पिलीन (तिल्ली) फट गई थी, इस कारण उनकी ऑस्ट्रेलिया में ही सर्जरी हुई. वह भारत लौट आए हैं.

श्रेयस अय्यर अब मुंबई स्थित अपने घर पर रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रेयस अय्यर का मुंबई में ही एक अल्ट्रासोनोग्राफी (यूएसजी) टेस्ट कराया गया है.

2 महीने बाद फिर होगा श्रेयस अय्यर का स्कैन

रिपोर्ट के मुताबिक श्रेयस अय्यर की ताजा स्कैन रिपोर्ट में सुधार दिखा है, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें अगले एक महीने तक किसी भी गतिविधि से दूर रहने की सलाह दी है. उन्हें वजन वाले काम करने के लिए मना किया गया है और सलाह दी है कि सिर्फ हलकी एक्सरसाइज ही करें. उन्हें ऐसी किसी भी एक्सरसाइज करने के लिए मना किया गया है, जिससे उनके पेट पर दबाव पड़े. करीब 2 महीने बाद अय्यर का एक और यूएसजी टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद तय होगा कि क्या वह बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में रिहैब शुरू कर पाएंगे या नहीं.

IPL 2026 के शुरूआती मैचों से होंगे बाहर?

रिपोर्ट से साफ है कि श्रेयस अय्यर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी वह नहीं खेल पाएंगे. रिपोर्ट के अनुसार उनका आईपीएल 2026 से पहले पूरी तरह फिट होना मुश्किल है. खबर है कि आईपीएल 2026 का आयोजन मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते से शुरू हो सकता है.

बीसीसीआई अय्यर की चोट पर नजर बनाए हुए हैं और उन्हें सर्वोत्तम सुविधाएं दे रहा है. अगर अय्यर पूरी तरह फिट नहीं हुए तो ऐसा भी संभव है कि वह पूरे आईपीएल 2026 से ही बाहर हो जाएं.

अय्यर हाल ही में टीम की को-ओनर प्रीती जिंटा के साथ एक पार्टी में नजर आए थे. जरूर इस दौरान प्रीती ने अय्यर की हेल्थ अपडेट के बारे में जानकारी ली होगी. अय्यर को पंजाब किंग्स ने पिछले ऑक्शन में 26.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, इस बार उन्हें रिटेन किया गया है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 22 Nov 2025 12:42 PM (IST)
Tags :
Shreyas Iyer Injury PBKS SHREYAS IYER IPL 2026 PUNJAB KINGS IPL 2026 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश भर के मुसलमानों ने सम्मान किया', TMC विधायक के बयान पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी
'देश भर के मुसलमानों ने सम्मान किया', TMC विधायक के बयान पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- ' अब मैं प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- 'अब मै प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
आईपीएल
Most Wickets In IPL: IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

J&K News: नौगाम में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, बड़े पैमाने पर हथियार जब्त
Breaking: नौगाम-हंदवाड़ा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का आतंक पर सबसे बड़ा वार, देखिए रिपोर्ट
Delhi Blast Case: फोन में छिपा था आतंक का 'राज', जांच में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा | ABP News
West Bengal News: बाबरी मस्जिद बनाने के एलान पर घमासान! TMC पर शुरू हुआ नया बवाल | Mamata Banerjee
प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश भर के मुसलमानों ने सम्मान किया', TMC विधायक के बयान पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी
'देश भर के मुसलमानों ने सम्मान किया', TMC विधायक के बयान पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- ' अब मैं प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- 'अब मै प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
आईपीएल
Most Wickets In IPL: IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
बिहार
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या एक साल से नौकरी कर रहे लोगों पर लागू होंगे नए लेबर लॉ? जानें फायदे की बात
क्या एक साल से नौकरी कर रहे लोगों पर लागू होंगे नए लेबर लॉ? जानें फायदे की बात
हेल्थ
यूरिन करते वक्त फ्लो रहता है स्लो तो हो जाएं अलर्ट, इस कैंसर का मिलता है सिग्नल
यूरिन करते वक्त फ्लो रहता है स्लो तो हो जाएं अलर्ट, इस कैंसर का मिलता है सिग्नल
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget