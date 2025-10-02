इंडियन हमारे बाप है! पाकिस्तान फैन का कबूलनामा, अब वीडियो बनाकर मांग रहा है माफी

एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराया, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है. फाइनल से पहले ग्रुप स्टेज और सुपर-4 में भी भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था, जिससे पाकिस्तानी समर्थक बहुत गुस्से में और मायूस हैं. लगातार 3 रविवार को टीम इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तानी फैंस भावुक भी नजर आए. सरफराज नाम का एक फैन तो इतना भड़क गया कि उसने कह दिया कि इंडियंस हमारे बाप हैं.

अब सरफराज ने पाकिस्तानी यूट्यूबर सलमान सैफ के साथ वीडियो में अपने कहे पर माफी मांगी है. उसने पूरे पाकिस्तान से मांफी मांगते हुए कहा कि हार के बाद वह अपनी जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए, इस वजह से उन्होंने कह दिया कि इंडियंस हमारे बाप है.

पाकिस्तानी क्रिकेट फैन सरफराज ने कहा, "मैं पाकिस्तान की आवाज से माफी मांगता हूं, गलती से मैंने कह दिया था कि इंडियंस हमारे बाप है. मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं और हमारे लिए क्रिकेट अजीज है, लेकिन देश सबसे पहले है. मैंने ये गलती से कह दिया, भारत पाकिस्तान मैच में ऐसा ही होता है कि हमें पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं."

फैन को मिल रही है धमकी

इंडियंस को बाप बताने वाले फैन को अब पाकिस्तान में जान से मारने की धमकी मिल रही है. इस पर उस फैन ने कहा, "मैंने जो कहा वो मेरी गलती है, मैं उसे मान रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वह मुझे माफ़ भी कर देंगे." यूट्यूब चैनल चलाने वाले सलमान सैफ ने कहा, "भारत-पाकिस्तान मैच ऐसा ही होता है, अगर आप क्रिकेट के फैंस हैं तो आप पागल हो जाते हैं. हम लगातार 3 मैच हारे थे, हम पहले कहते थे कि पाकिस्तान टीम भारत से बेहतर है, इसी कारण हार के गम में उन्होंने ये कह दिया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था. ये बीमार भी था, काम छोड़कर मैच देखने आया था और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे माफ़ कर दें."

फाइनल में पाकिस्तान की हार के बाद कह दी थी ये बात

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की हार से नाराज फैन ने कहा था, "हमारा पूरा पाकिस्तान जाएगा तब भी इंडिया से नहीं जीत सकता. नस्ल से नस्ल पैदा हो जाए तब भी हम भारतीय टीम से नहीं जीत सकते. हम भारत के जूते के बराबर हैं. लव यू इंडिया, अच्छा किया कि तुम लोगों ने हमारी टीम से हाथ नहीं मिलाया. इंडिया हमारे बाप थे और रहेंगे, ये हमारी टीम ने बता दिया. हमारे लिए एक क्रिकेट था, उसे भी बर्बाद कर दिया."