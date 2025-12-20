हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia Cricket Schedule: अब भारतीय क्रिकेट टीम का मैच कब और किससे? नोट कर लीजिए अगली सीरीज के मैचों की तारीख

India Cricket Schedule: अब भारतीय क्रिकेट टीम का मैच कब और किससे? नोट कर लीजिए अगली सीरीज के मैचों की तारीख

India Cricket Schedule 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की 2 इंटरनेशनल सीरीज होने वाली है. जानिए ये सीरीज कब और किसके साथ है? सभी मैचों की तारीख और वेन्यू की पूरी जानकारी.

By : शिवम | Updated at : 20 Dec 2025 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम का साल 2025 शानदार रहा. रोहित शर्मा की कप्तानी में मार्च में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. तो सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप ट्रॉफी जीती. साल का अंत में बेहतर हुआ, वनडे के बाद भारत ने दक्षिण अफ्रीका को टी20 सीरीज में भी हराया, हालांकि टेस्ट क्रिकेट में स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी. अब क्रिकेट फैंस को इंतजार है भारत की अगली सीरीज का. तो चलिए जानते हैं वो कब और किसके साथ है, सभी मैचों का शेड्यूल और वेन्यू की जानकारी.

अब भारतीय क्रिकेट टीम की अगली इंटरनेशनल सीरीज 2026 में है. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आ रही है. यहां शुरुआत भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज से होगी. इसके बाद दोनों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये आखिरी सीरीज होगी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 31 जनवरी को खेला जाएगा.

भारतीय क्रिकेट टीम की अगली सीरीज किसके साथ है?

भारत की अगली सीरीज न्यूजीलैंड के साथ है, ये वनडे फॉर्मेट की सीरीज होगी. 3 मैचों की ये वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी. सीरीज का आखिरी मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा. 

वनडे के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज शुरू होगी. टी20 सीरीज 21 जनवरी से शुरू होगी, जिसका आखिरी मैच 31 जनवरी को तिरुवनन्तपुरम में खेला जाएगा. देखें दोनों सीरीज का फुल शेड्यूल.

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 2026 

  • 11 जनवरी- पहला ODI: वडोदरा (दोपहर 1:30) 
  • 14 जनवरी- दूसरा ODI: राजकोट (दोपहर 1:30)
  • 18 जनवरी- तीसरा ODI: इंदौर (दोपहर 1:30)

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज 2026

  • 21 जनवरी- पहला टी20: जमता (शाम को 7 बजे)
  • 23 जनवरी- दूसरा टी20: रायपुर (शाम को 7 बजे)
  • 25 जनवरी- तीसरा टी20: गुवाहाटी (शाम को 7 बजे)
  • 28 जनवरी- चौथा टी20: विशाखापट्टनम (शाम को 7 बजे)
  • 31 जनवरी- पांचवां टी20: तिरुवनन्तपुरम (शाम को 7 बजे)

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 20 Dec 2025 01:38 PM (IST)
Tags :
Indian Cricket Team Schedule TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, मोहम्मद यूनुस से पूछे ये सवाल
बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, यूनुस से पूछे ये सवाल
बिहार
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत परवीन को दिया पार्टी में आने का न्योता
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत परवीन को दिया पार्टी में आने का न्योता
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
बॉलीवुड
अंबानी स्कूल के फंक्शन के डे 2 में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट लूट ले गईं लाइमलाइट
अंबानी स्कूल के फंक्शन में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट ने लूट ली लाइमलाइट
Advertisement

वीडियोज

Tata Power की बड़ी Funding Update! ₹2,000 करोड़ जुटाए NCDs से | Renewable Expansion का बड़ा plan
PM Modi Bengal Visit: 6 महीने में 5वीं बार बंगाल पहुंचे मोदी...भरेंगे हुंकार | Mamata Banerjee
Direct Tax Collection में ज़बरदस्त उछाल | FY26 में सरकार की कमाई ₹17 लाख करोड़ पार | Paisa Live
Pakistan Breaking: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बढ़ी मुश्किल | Imran Khan |
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, मोहम्मद यूनुस से पूछे ये सवाल
बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, यूनुस से पूछे ये सवाल
बिहार
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत परवीन को दिया पार्टी में आने का न्योता
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत परवीन को दिया पार्टी में आने का न्योता
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
बॉलीवुड
अंबानी स्कूल के फंक्शन के डे 2 में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट लूट ले गईं लाइमलाइट
अंबानी स्कूल के फंक्शन में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट ने लूट ली लाइमलाइट
क्रिकेट
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, वजह जान खुश हो जाएंगे आप
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, वजह जान खुश हो जाएंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
Parenting
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
यूटिलिटी
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget