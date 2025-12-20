भारतीय क्रिकेट टीम का साल 2025 शानदार रहा. रोहित शर्मा की कप्तानी में मार्च में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. तो सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप ट्रॉफी जीती. साल का अंत में बेहतर हुआ, वनडे के बाद भारत ने दक्षिण अफ्रीका को टी20 सीरीज में भी हराया, हालांकि टेस्ट क्रिकेट में स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी. अब क्रिकेट फैंस को इंतजार है भारत की अगली सीरीज का. तो चलिए जानते हैं वो कब और किसके साथ है, सभी मैचों का शेड्यूल और वेन्यू की जानकारी.

अब भारतीय क्रिकेट टीम की अगली इंटरनेशनल सीरीज 2026 में है. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आ रही है. यहां शुरुआत भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज से होगी. इसके बाद दोनों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये आखिरी सीरीज होगी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 31 जनवरी को खेला जाएगा.

भारतीय क्रिकेट टीम की अगली सीरीज किसके साथ है?

भारत की अगली सीरीज न्यूजीलैंड के साथ है, ये वनडे फॉर्मेट की सीरीज होगी. 3 मैचों की ये वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी. सीरीज का आखिरी मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा.

वनडे के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज शुरू होगी. टी20 सीरीज 21 जनवरी से शुरू होगी, जिसका आखिरी मैच 31 जनवरी को तिरुवनन्तपुरम में खेला जाएगा. देखें दोनों सीरीज का फुल शेड्यूल.

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 2026

11 जनवरी- पहला ODI: वडोदरा (दोपहर 1:30)

14 जनवरी- दूसरा ODI: राजकोट (दोपहर 1:30)

18 जनवरी- तीसरा ODI: इंदौर (दोपहर 1:30)

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज 2026