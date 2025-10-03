IND vs WI Test Series: भारतीय क्रिकेट के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल इस समय शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में एक खास उपलब्धि हासिल की है. इस पारी के साथ ही राहुल इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर बन गए हैं और इंग्लैंड के बेन डकेट को पीछे छोड़ दिया है.

केएल राहुल का खास रिकॉर्ड

इस साल राहुल ने 7 टेस्ट मैचों में खेलते हुए 13 पारियों में कुल 612 रन बनाए हैं. उनकी औसत 50.91 है, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. इस प्रदर्शन के चलते उन्होंने इस सीजन में टॉप ओपनर बल्लेबाज का स्थान हासिल कर लिया है. इंग्लैंड के बेन डकेट 6 मैचों में 602 रन बना पाए थे और उनकी औसत 60.20 थी, लेकिन राहुल ने एक पारी में बढ़त बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम पारी

अहमदाबाद टेस्ट में राहुल की यह पारी टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही. उन्होंने न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि दर्ज की बल्कि टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा किया. इस पारी से राहुल ने साबित कर दिया कि वे लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज रह सकते हैं.

यशस्वी जायसवाल भी शानदार प्रदर्शन में

इस सूची में तीसरे नंबर पर टीम इंडिया के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल हैं. उन्होंने इस साल 7 मैचों में 13 पारियों में 479 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. यशस्वी की भी फॉर्म अच्छी है और वे भविष्य में टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

केएल राहुल का रिकॉर्ड सफर

केएल राहुल ने 2025 में यह रिकॉर्ड सिर्फ इस साल के अपने बेहतरीन प्रदर्शन से नहीं बनाया, बल्कि पिछले सालों में भी उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. साल 2017 में उन्होंने 14 पारियों में 633 रन बनाए थे और इस बार वे उससे कुछ रन पीछे हैं. उनकी यह उपलब्धि उन्हें भारतीय क्रिकेट में खास मुकाम देती है.