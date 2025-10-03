भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के बीच जानें WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, टीम इंडिया कौन से नंबर पर

ICC World Test Championship 2025-27 Points Table: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. टीम इंडिया इस मैच में मजबूत स्थिति में बनी हुई है. भारत और वेस्टइंडीज के साथ ही सभी देश टेस्ट सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पॉइंट्स टेबल में बढ़त बनाना चाहते हैं. आइए इन दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान जानते हैं कि टीम इंडिया WTC पॉइंट्स टेबल (WTC Points Table) में अभी कहां खड़ी है.

WTC पॉइंट्स टेबल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिए सभी देशों की टीमों के बीच तगड़ा कंप्टीशन जारी है. WTC पॉइंट्स टेबल में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पर है. ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 3 टेस्ट मैच खेले हैं और तीनों में जीत हासिल की है. WTC में एक मैच में जीतने पर ज्यादा-से-ज्यादा 12 पॉइंट्स मिलते हैं, तब उस टीम का पॉइंट्स परसेंटेज सिस्टम (PCT) 100 फीसदी होता है. वहीं हारने पर पॉइंट्स कट भी जाते हैं, जिससे PCT घट जाता है. ऑस्ट्रेलिया की टीम तीन के तीन मैच जीती है और इसी के साथ इस टीम का PCT 100 फीसदी है.

WTC पॉइंट्स टेबल में किस नंबर पर भारत?

WTC पॉइंट्स टेबल में भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत टीम इंडिया ने 5 मुकाबले खेले हैं. भारत ने इस चैंपियनशिप के तहत आने वाली पहली टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, जिसमें टीम इंडिया को 2 मैच में जीत और 2 में हार मिली, वहीं एक मैच ड्रॉ हुआ. इसी के साथ टीम इंडिया को 28 पॉइंट्स मिल चुके हैं. लेकिन भारत का PCT 46.67 है, इसलिए इस लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है.

श्रीलंका इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बना हुआ है. श्रीलंका को 2 मैच में से एक में जीत और एक में हार मिली है और अभी तक इस टीम ने 16 पॉइंट्स हासिल किए हैं. लेकिन श्रीलंका की टीम PCT में भारत से आगे है. इसी वजह से टीम इंडिया WTC पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है. श्रीलंका का 2 मैच में ही पॉइंट्स परसेंटेज सिस्टम 66.67 है, वहीं टीम इंडिया का PCT 46.67 है.

वेस्टइंडीज को पहली जीत की तलाश

वेस्टइंडीज की टीम WTC पॉइंट्स टेबल में छठवें नंबर पर है. वेस्टइंडीज इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अब तक 3 मैच खेल चुकी है और तीनों मुकाबलों में ही हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए अब तक कोई भी पॉइंट हासिल नहीं कर पाई है. आइए WTC पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं.

ऑस्ट्रेलिया, PCT- 100 श्रीलंका, PCT- 66.67 भारत, PCT- 46.67 इंग्लैंड, PCT- 43.33 बांग्लादेश, PCT- 16.67 वेस्टइंडीज, PCT- 0.00

