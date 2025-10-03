हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के बीच जानें WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, टीम इंडिया कौन से नंबर पर

भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के बीच जानें WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, टीम इंडिया कौन से नंबर पर

ICC WTC Points Table: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. इस मुकाबले के दौरान जानते हैं कि भारत WTC पॉइंट्स टेबल में कहां है और वेस्टइंडीज की टीम किस नंबर पर है.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 03 Oct 2025 07:52 PM (IST)
Preferred Sources

ICC World Test Championship 2025-27 Points Table: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. टीम इंडिया इस मैच में मजबूत स्थिति में बनी हुई है. भारत और वेस्टइंडीज के साथ ही सभी देश टेस्ट सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पॉइंट्स टेबल में बढ़त बनाना चाहते हैं. आइए इन दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान जानते हैं कि टीम इंडिया WTC पॉइंट्स टेबल (WTC Points Table) में अभी कहां खड़ी है.

WTC पॉइंट्स टेबल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिए सभी देशों की टीमों के बीच तगड़ा कंप्टीशन जारी है. WTC पॉइंट्स टेबल में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पर है. ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 3 टेस्ट मैच खेले हैं और तीनों में जीत हासिल की है. WTC में एक मैच में जीतने पर ज्यादा-से-ज्यादा 12 पॉइंट्स मिलते हैं, तब उस टीम का पॉइंट्स परसेंटेज सिस्टम (PCT) 100 फीसदी होता है. वहीं हारने पर पॉइंट्स कट भी जाते हैं, जिससे PCT घट जाता है. ऑस्ट्रेलिया की टीम तीन के तीन मैच जीती है और इसी के साथ इस टीम का PCT 100 फीसदी है.

WTC पॉइंट्स टेबल में किस नंबर पर भारत?

WTC पॉइंट्स टेबल में भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत टीम इंडिया ने 5 मुकाबले खेले हैं. भारत ने इस चैंपियनशिप के तहत आने वाली पहली टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, जिसमें टीम इंडिया को 2 मैच में जीत और 2 में हार मिली, वहीं एक मैच ड्रॉ हुआ. इसी के साथ टीम इंडिया को 28 पॉइंट्स मिल चुके हैं. लेकिन भारत का PCT 46.67 है, इसलिए इस लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है.

श्रीलंका इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बना हुआ है. श्रीलंका को 2 मैच में से एक में जीत और एक में हार मिली है और अभी तक इस टीम ने 16 पॉइंट्स हासिल किए हैं. लेकिन श्रीलंका की टीम PCT में भारत से आगे है. इसी वजह से टीम इंडिया WTC पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है. श्रीलंका का 2 मैच में ही पॉइंट्स परसेंटेज सिस्टम 66.67 है, वहीं टीम इंडिया का PCT 46.67 है.

वेस्टइंडीज को पहली जीत की तलाश

वेस्टइंडीज की टीम WTC पॉइंट्स टेबल में छठवें नंबर पर है. वेस्टइंडीज इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अब तक 3 मैच खेल चुकी है और तीनों मुकाबलों में ही हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए अब तक कोई भी पॉइंट हासिल नहीं कर पाई है. आइए WTC पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं.

  1. ऑस्ट्रेलिया, PCT- 100
  2. श्रीलंका, PCT- 66.67
  3. भारत, PCT- 46.67
  4. इंग्लैंड, PCT- 43.33
  5. बांग्लादेश, PCT- 16.67
  6. वेस्टइंडीज, PCT- 0.00

यह भी पढ़ें

Women's World Cup IND vs PAK: महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगी या नहीं, आ गया BCCI का जवाब

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 03 Oct 2025 07:52 PM (IST)
Tags :
WTC India Vs West Indies WTC Points Table IND Vs WI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कुछ तो गड़बड़ है', कांग्रेस नेता अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली- कोलंबिया से ऑर्डर...
'कुछ तो गड़बड़ है', कांग्रेस नेता अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली- कोलंबिया से ऑर्डर...
राजस्थान
जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में अभिषेक शर्मा '0' पर आउट, तिलक वर्मा और रियान पराग चमके
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में अभिषेक शर्मा '0' पर आउट, तिलक वर्मा और रियान पराग चमके
बॉलीवुड
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर, हुस्न देख खो बैठेंगे होश
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर
Advertisement

वीडियोज

New Volvo XC90 2025 facelift India review | Auto Live
MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कुछ तो गड़बड़ है', कांग्रेस नेता अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली- कोलंबिया से ऑर्डर...
'कुछ तो गड़बड़ है', कांग्रेस नेता अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली- कोलंबिया से ऑर्डर...
राजस्थान
जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में अभिषेक शर्मा '0' पर आउट, तिलक वर्मा और रियान पराग चमके
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में अभिषेक शर्मा '0' पर आउट, तिलक वर्मा और रियान पराग चमके
बॉलीवुड
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर, हुस्न देख खो बैठेंगे होश
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर
इंडिया
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
हिमाचल प्रदेश
शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें
शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें
जनरल नॉलेज
अफगानिस्तान में कितनी हो जाती है भारतीय रुपये की कीमत, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?
अफगानिस्तान में कितनी हो जाती है भारतीय रुपये की कीमत, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?
यूटिलिटी
Noida Housing Scheme 2025: नोएडा में खरीदना चाहते हैं प्लॉट तो यीडा लाया है ये मौका, आज से शुरू हो रहे आवेदन
नोएडा में खरीदना चाहते हैं प्लॉट तो यीडा लाया है ये मौका, आज से शुरू हो रहे आवेदन
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget