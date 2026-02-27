हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup 2026 IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज के खिलाफ जीता तभी मिलेगी सेमीफाइनल की टिकट, अगर रद्द हुआ मैच तो किसे होगा फायदा

T20 World Cup 2026 IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज के खिलाफ जीता तभी मिलेगी सेमीफाइनल की टिकट, अगर रद्द हुआ मैच तो किसे होगा फायदा

भारत और वेस्टइंडीज के बीच ईडन गार्डन्स में खेला जाने वाला यह मैच दोनों टीमों के लिए ‘करो या मरो’ जैसा बन चुका है. जो टीम यह मुकाबला जीतेगी, वह सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 27 Feb 2026 10:11 AM (IST)
T20 World Cup 2026 IND vs WI: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में अब ग्रुप-1 से दूसरे सेमीफाइनलिस्ट का फैसला भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मुकाबले से ही तय होना है. 1 मार्च को ईडन गार्डन्स में खेला जाने वाला यह मैच दोनों टीमों के लिए ‘करो या मरो’ जैसा बन चुका है. जो टीम यह मुकाबला जीतेगी, वह सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी.

फिलहाल सुपर-8 की अंक तालिका में दोनों टीमों के 2-2 अंक हैं. हालांकि नेट रन रेट के मामले में वेस्टइंडीज (+1.791) भारत (-0.100) से आगे है. ऐसे में यह मैच एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया है, जहां जीत ही आगे की राह तय करेगी.

अगर मैच रद्द हुआ तो क्या होगा?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बारिश या किसी अन्य कारण से भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला नहीं हो पाता है, तो सेमीफाइनल में कौन पहुंचेगा?

आईसीसी के नियमों के मुताबिक, अगर कोई मैच बिना नतीजे के समाप्त होता है, तो दोनों टीमों के खाते में एक-एक अंक दे दिया जाता है. इस स्थिति में भारत और वेस्टइंडीज दोनों के कुल 3-3 अंक हो जाएंगे. इस स्थिति में सेमीफाइनल में जगह बनाने का फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा.

मौजूदा समय में वेस्टइंडीज का नेट रन रेट भारत से बेहतर है. इसका सीधा मतलब है कि अगर मैच रद्द हो जाता है, तो वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, जबकि भारतीय टीम का सफर यहीं खत्म हो सकता है.

भारत के लिए जीत ही एकमात्र रास्ता

भारतीय टीम के लिए समीकरण अब बिल्कुल साफ है- सेमीफाइनल में पहुंचना है तो हर हाल में यह मुकाबला जीतना होगा. बड़ी जीत टीम के नेट रन रेट को भी सुधार सकती है, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकता है.

मौसम का क्या है हाल?

मैच के दिन कोलकाता में मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है और बारिश भी कोई समस्या नहीं पैदा करेगी. फैंस बिना किसी खलल के पूरे मैच का आनंद ले सकते हैं. ऐसे में दोनों टीमें अपने प्रदर्शन के दम पर ही अंतिम चार में जगह बनाने की कोशिश करेंगी.

अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम दबाव के इस मुकाबले में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पाती है या फिर वेस्टइंडीज अपनी बढ़त बनाए रखने में सफल रहती है. मुकाबला रोमांच से भरपूर होने की पूरी उम्मीद है. 

Published at : 27 Feb 2026 10:11 AM (IST)
Super 8 India Vs West Indies IND Vs WI T20 World Cup 2026
Embed widget