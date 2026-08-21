दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया प्लेइंग XI का एलान, 3 साल बाद वापस आया स्टार खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश दूसरा टेस्ट शनिवार, 22 अगस्त से क्वींसलैंड (Great Barrier Reef Arena) में खेला जाएगा. सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया बड़े उलटफेर का शिकार हुई थी. टेस्ट इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से अपने घर पर हारी थी. अब दूसरे टेस्ट के लिए टीम ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया है, ओपनर बल्लेबाज जेक वेदराल्ड को बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह मैथ्यू रेनशॉ को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है.

हालांकि पहले टेस्ट में बांग्लादेश से मिली हार के बाद माना जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में कम से कम 2 बदलाव हो सकते हैं. मेरेनस लाबुशेन को लेकर भी कहा जा रहा था कि उन्हें बाहर बैठाया जा सकता है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ और दूसरे मैच में भी उन्हें मौका दिया गया है.

पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों खराब हुई थी. दोनों पारियों में मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 1 शतक आया, जो कैमरून ग्रीन ने लगाया था. इसके आलावा पहली पारी में स्टीव स्मिथ द्वारा सिर्फ एक अर्धशतक आया था. जिस पिच पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने संघर्ष किया, उसी में बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन बना दिए थे. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 9 खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की थी.

मैथ्यू रेनशॉ की 3 साल बाद प्लेइंग 11 में वापसी

30 वर्षीय मैथ्यू रेनशॉ ने आखिरी टेस्ट भारत के खिलाफ फरवरी, 2023 को खेला था. वो मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था. इसके बाद से वह ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई टेस्ट नहीं खेले हैं, अब 3 साल बाद उनकी प्लेइंग 11 में वापसी हुई है.

बांग्लादेश के खिलाफ रेनशॉ अपने करियर का 15वां टेस्ट खेलेंगे. उन्होंने अभी तक खेले 14 टेस्ट मैचों की 24 पारियों में 645 रन बनाए हैं, जिसमे 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. उनका एवरेज 29.31 है, टेस्ट में उनकी सर्वाधिक पारी 184 रन की है.

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दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11

ट्रेविस हेड, मैथ्यू रेनशॉ, मेरेनस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), बीयू वेब्स्टर, पेट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नैथन ल्योन, जोश हेजलवुड.

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