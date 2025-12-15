हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND VS SA: साउथ अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम का बड़ा बयान, कहा- 'भारतीय गेंदबाजों को...'

IND VS SA: साउथ अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम का बड़ा बयान, कहा- 'भारतीय गेंदबाजों को...'

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 15 Dec 2025 06:41 AM (IST)
Preferred Sources

साउथ अफ्रीकी टीम को भारत के खिलाफ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए सीरीज के तीसरे मुकाबले में 7 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी. साउथ अफ्रीकी कप्तान ने भारतीय गेंदबाजों को जीत का श्रेय देते हुए स्वीकारा है कि उन्होंने मेहमान टीम को ज्यादा रन बनाने के मौके नहीं दिए.

सीरीज में 1-2 से पिछड़ने के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान ने कहा, "शुरुआत में हालात मुश्किल थे. भारतीय गेंदबाजों ने सही जगह पर गेंद डाली और देखते ही देखते हमने 4-5 विकेट खो दिए. अगर आगे भी हालात ऐसे ही रहते हैं, तो आपको इससे निपटने के तरीके खोजने होंगे और उन पर थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश करनी होगी. उन्हें (भारतीय टीम) जीत का श्रेय देना चाहिए. उन्होंने हमें ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं दिया."

इस मुकाबले में मार्करम इकलौते ऐसे खिलाड़ी रहे, जिन्होंने अर्धशतक लगाया. मार्करम ने 46 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 61 रन की पारी खेली. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को लेकर कहा, "मैंने मैच को आखिर तक ले जाने की कोशिश की. पूरे समय सोचा कि अगर मैं स्कोर 140-150 तक ले जाता, तो मैच और करीबी होता. अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो हमें कुछ जवाब ढूंढने होंगे."

उन्होंने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में, शायद उस मैच में ऐसे बॉलर को चुनना चाहिए जिसे आप टारगेट कर सकें. मुझे नहीं लगता कि यह ऐसी विकेट है जहां आप हर किसी को हिट करने की कोशिश करके बच सकते हैं.आप रन बनाने में सक्षम रहें और स्कोरबोर्ड को चलाते रहें. मुझे लगता है कि आप 140 या 150 के स्कोर तक पहुंच जाएंगे."

कप्तान का मानना है कि उनकी टीम इस हार से सबक लेगी. उन्होंने कहा, "आप हमेशा अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाना चाहेंगे. हर कोई इस मुकाबले से सबक लेगा और उसके बाद बेहतर क्रिकेटर बनेगा."

भारत ने रविवार को धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में 117 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 15.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली.टीम इंडिया सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे है. सीरीज के शेष मुकाबले 17 दिसंबर और 19 दिसंबर को खेले जाने हैं.

Published at : 15 Dec 2025 06:41 AM (IST)
Aiden Markram IND VS SA
