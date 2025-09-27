फाइनल में ऐसी हो सकती है भारत-पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

2025 एशिया कप के फाइनल को शुरू होने में अब लगभग 24 घंटे रह गए हैं. कल यानी रविवार, 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी मैच खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार, रात आठ बजे से मैच की शुरुआत होगी, वहीं मुकाबले का टॉस शाम साढ़े सात बजे होगा. इस एशिया कप में तीसरी बार भारत और पाक के बीच होगा. इससे पहले लीग स्टेज में और सुपर-4 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था.

पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल

एशिया कप का इतिहास 41 साल पुराना है. आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया कप में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. टीम इंडिया 8 बार इस टूर्नामेंट की चैंपियन बन चुकी है. वहीं पाकिस्तान ने सिर्फ दो बार ही एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है.

दुबई की पिच रिपोर्ट

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच इस मौसम में काफी स्लो रहती है. फाइनल में भी पिच स्लो रहेगी. शुरुआती ओवर में यहां तेजी से रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन गेंद के पुराने के होने के बाद स्पिनर्स यहां हावी हो जाते हैं. ओस का इतना प्रभाव नहीं रहने वाला है. फिर भी एशिया कप में देखा गया है कि इस मैदान पर रन चेज़ आसानी से हुए हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है.

मैच प्रिडिक्शन

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि खिताबी मैच में टीम इंडिया का पलड़ा भारी है. हर लिहाज में भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिख रहा है. टीम इंडिया चैंपियन बनने की प्रबल दावेदार है. बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, हर विभाग में भारतीय टीम पाकिस्तान टीम से आगे और बेहतर है.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन- साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयूब, हसन नवाज, सलमान आगा (कप्तान), मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.