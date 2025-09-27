भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार, 28 सितंबर को 2025 एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगी. दोनों टीमों के बीच दुबई में खिताबी मैच खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार फाइनल मुकाबला रात आठ बजे से शुरू होगा. टीम इंडिया इस मैच में फेवरेट है. फाइनल से पहले यहां हम आपको बताएंगे कि दुबई के मैदान पर टी20 में भारत और पाकिस्तान कितनी बार भिड़े हैं. हर मैच का रिजल्ट क्या रहा. यहां जानिए सबकुछ.

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 में दुबई के मैदान पर अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 3 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं पाकिस्तान ने दो मैच जीते हैं. इन 5 मुकाबलों में से 4 मैच एशिया कप में ही खेले गए. यहां देखें सभी मैचों का पूरा लेखा-जोखा.

24 अक्टूबर 2021- पाकिस्तान 10 विकेट से जीता

टी20 फॉर्मेट के इतिहास में दोनों देश इस मैदान पर पहली बार अक्टूबर 2021 में भिड़े थे, जिसमें पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत दर्ज की. इस मैच में कप्तान विराट कोहली (57) अर्धशतक जड़ने वाले इकलौते भारतीय रहे. शाहीन अफरीदी (3 विकेट) की शानदार गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर सिर्फ 151 रन ही बना सकी. इसके जवाब में मोहम्मद रिजवान (79) और कप्तान बाबर आजम (68) ने अटूट साझेदारी करते हुए पाकिस्तान को 17.5 ओवरों में आसान जीत दिलाई.

28 अगस्त 2022- भारत ने पाक को हराया

एशिया कप के ग्रुप स्टेज में पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवरों में महज 147 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया.

4 सितंबर 2022- पाकिस्तान ने 5 विकेट से भारत को हराया

एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत हासिल की. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181/7 का स्कोर बनाया. इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम ने मोहम्मद रिजवान (71) की शानदार पारी के दम पर 1 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की.

14 सितंबर 2025- भारत ने मारी बाजी

भारत ने एक बार फिर एशिया कप के ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की. इस मैच में पाकिस्तानी टीम को 127/9 के स्कोर पर रोकने के बाद भारत ने महज 15.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली.

21 सितंबर 2025- भारत ने फिर से पाकिस्तान को बुरी तरह हराया

एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पहली बार शिकस्त दी. इस मैच में पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 171 रन बना सकी. इसके जवाब में भारत ने 18.5 ओवरों में 6 विकेट शेष रहते मुकाबला जीत लिया.