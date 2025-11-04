IND vs PAK Match In November 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी मुकाबला टी20 एशिया कप 2025 के फाइनल में खेला गया था. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बार भिड़ंत हुई और तीनों बार ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई. लेकिन इससे भी ज्यादा विवाद एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर हुआ, जब एशियाई क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी लेकर भाग गए. टीम इंडिया ने PCB चीफ के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था, लेकिन मोहसिन नकवी जिद पर अड़े रहे.

नवंबर में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान

भारतीय टीम को अभी एशिया कप 2025 की ट्रॉफी नहीं मिली है और मोहसिन नकवी ने एशिया कप के दो नए सीजन शुरू करने का ऐलान कर दिया है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया कप का पहला नया सीजन एशिया कप राइजिंग स्टार्स होगा, जो कि पहले इमर्जिंग एशिया कप के नाम था. इस टूर्नामेंट में एशिया कप 2025 की तरह की आठ टीमें हिस्सा लेंगी. इसमें जहां टेस्ट प्लेइंग नेशन्स की ए टीम हिस्सा लेंगी, वहीं एसोसिएट नेशन्स की मुख्स टीमें उतरेंगी. ये टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर के बीच दोहा में खेला जाएगा. एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारतीय टीम भी हिस्सा ले सकती हैं, जिससे भारत-पाकिस्तान के बीच फिर एक बार मैच देखने को मिल सकता है.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स के बाद अंडर-19 एशिया कप भी खेला जाएगा. ये टूर्नामेंट दिसंबर में कराया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस सीजन के वेन्यू और मैच की तारीखों के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है.

भारत को मिलेगी एशिया कप की ट्रॉफी?

एशिया कप 2025 की ट्रॉफी एसीसी के पास हैं. मोहसिन नकवी का कहना है कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी उनसे जाकर ट्रॉफी ले सकता है, लेकिन बीसीसीआई इस बात के लिए राजी नहीं है. वहीं अब टीम इंडिया को एशिया कप के दो नए सीजन खेलने हैं. इस सीजन में हिस्सा लेने से पहले बीसीसीआई मोहसिन नकवी के सामने ट्रॉफी वापस करने की डिमांड रख सकती है.

