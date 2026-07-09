भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. सीरीज में 2-0 से पिछड़ी टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम अगर यह मैच हार जाती है तो सीरीज भी गंवा देगी. ऐसे में सभी की नजरें एक बार फिर 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर भी रहेंगी. इंग्लैंड दौरे पर इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी अब तक दोनों मुकाबलों में बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं. पहले मैच में उन्होंने 14 रन बनाए थे, जबकि तीसरे टी20 में 13 रन बनाकर आउट हो गए. अब चौथे मुकाबले में उनसे टीम इंडिया को तेज और प्रभावशाली शुरुआत दिलाने की उम्मीद होगी.

कितने बजे शुरू होगा भारत-इंग्लैंड का मैच?

भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला गुरुवार को भारतीय समयानुसार रात 10:00 बजे शुरू होगा. मुकाबले का टॉस रात 9:30 बजे होगा. यह मैच ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. तीसरा टी20 भी इसी समय पर शुरू हुआ था.

ब्रिस्टल में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान बारिश की संभावना बेहद कम है और आसमान साफ रहने की उम्मीद है. दिन का अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि रात में तापमान 10 डिग्री तक पहुंच सकता है. ऐसे में पूरे 20-20 ओवर का मुकाबला होने की संभावना है.

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संभावित प्लेइंग XI

इंग्लैंड: फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग.

भारत: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

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