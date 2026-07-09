हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आज फिर उतरेंगे मैदान पर? जानिए कितने बजे शुरू होगा भारत-इंग्लैंड का चौथा टी20

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आज फिर उतरेंगे मैदान पर? जानिए कितने बजे शुरू होगा भारत-इंग्लैंड का चौथा टी20

भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 आज ब्रिस्टल में रात 10 बजे होगा, जहां सीरीज बचाने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में जीत चाहिए.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 09 Jul 2026 09:15 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. सीरीज में 2-0 से पिछड़ी टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम अगर यह मैच हार जाती है तो सीरीज भी गंवा देगी. ऐसे में सभी की नजरें एक बार फिर 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर भी रहेंगी. इंग्लैंड दौरे पर इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी अब तक दोनों मुकाबलों में बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं. पहले मैच में उन्होंने 14 रन बनाए थे, जबकि तीसरे टी20 में 13 रन बनाकर आउट हो गए. अब चौथे मुकाबले में उनसे टीम इंडिया को तेज और प्रभावशाली शुरुआत दिलाने की उम्मीद होगी.

कितने बजे शुरू होगा भारत-इंग्लैंड का मैच?

भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला गुरुवार को भारतीय समयानुसार रात 10:00 बजे शुरू होगा. मुकाबले का टॉस रात 9:30 बजे होगा. यह मैच ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. तीसरा टी20 भी इसी समय पर शुरू हुआ था.

ब्रिस्टल में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान बारिश की संभावना बेहद कम है और आसमान साफ रहने की उम्मीद है. दिन का अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि रात में तापमान 10 डिग्री तक पहुंच सकता है. ऐसे में पूरे 20-20 ओवर का मुकाबला होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें- योगराज सिंह के विवादित बयानों पर पहली बार बोले कपिल देव, कहा- 'कड़वाहट के साथ जीने वालों को...'

संभावित प्लेइंग XI

इंग्लैंड: फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग.

भारत: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

यह भी पढ़ें- जन्मदिन पर घर पहुंचा अफगानिस्तान के खिलाड़ी का पार्थिव शरीर, आंखे नम कर देंगी ये तस्वीरें

Published at : 09 Jul 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
Shreyas Iyer India Vs England Vaibhav Suryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आज फिर उतरेंगे मैदान पर? जानिए कितने बजे शुरू होगा भारत-इंग्लैंड का चौथा टी20
Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आज फिर उतरेंगे मैदान पर? जानिए कितने बजे शुरू होगा भारत-इंग्लैंड का चौथा टी20
क्रिकेट
IND-W Vs ENG-W Test Record: भारतीय महिला क्रिकेट टीम टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर भारी, यकीन नहीं तो रिकॉर्ड देख लें
भारतीय महिला क्रिकेट टीम टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर भारी, यकीन नहीं तो रिकॉर्ड देख लें
क्रिकेट
जन्मदिन पर घर पहुंचा अफगानिस्तान के खिलाड़ी का पार्थिव शरीर, आंखे नम कर देंगी ये तस्वीरें
जन्मदिन पर घर पहुंचा खिलाड़ी का पार्थिव शरीर, आंखे नम कर देंगी ये तस्वीरें
क्रिकेट
विराट कोहली का बड़ा खुलासा- नोवाक जोकोविच से लगातार हो रही बात, अब दोनों को साथ देखेंगे फैंस ?
विराट कोहली का बड़ा खुलासा- नोवाक जोकोविच से लगातार हो रही बात, अब दोनों को साथ देखेंगे फैंस ?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Monsoon 2026: बारिश से हाहाकार! सड़कें बनीं दरिया, लोग परेशान | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Chitra Tripathi | Janhit: आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें | Flood | Heavy Rain Alert | IMD Alert
Monsoon 2026: आसमानी आफत का कहर, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला | Pahalgam | Jammu and Kashmir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पर एयर स्ट्राइक के बीच ट्रंप ने क्यों लिया भारत-पाकिस्तान का नाम, बोले- 'लाखों लोगों की जान...'
ईरान पर एयर स्ट्राइक के बीच ट्रंप ने क्यों लिया भारत-पाकिस्तान का नाम, बोले- 'लाखों लोगों की जान...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP School Closed Today: यूपी के इस जिले में भारी बारिश के बीच 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, DM ने दिए आदेश
यूपी के इस जिले में भारी बारिश के बीच 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, DM ने दिए आदेश
विश्व
'बात सीधी होर्मुज खुला रहेगा, वे जहाजों पर गोली चलाएंगे, तो हम...', धुआंधार हमलों के बीच जेडी वेंस की ईरान को चेतावनी
'बात सीधी होर्मुज खुला रहेगा, वे जहाजों पर गोली चलाएंगे, तो हम...', धुआंधार हमलों के बीच जेडी वेंस की ईरान को चेतावनी
बॉलीवुड
Guru Dutt Birth Anniversary: 'जिंदगी नरक हो गई है...' मुस्लिम एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे गुरु दत्त, पत्नी ने छोड़ दिया था घर
'जिंदगी नरक बन गई...' मुस्लिम एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे गुरु दत्त, पत्नी ने छोड़ दिया था घर
स्पोर्ट्स
योगराज सिंह के विवादित बयानों पर पहली बार बोले कपिल देव, कहा- 'कड़वाहट के साथ जीने वालों को...'
योगराज सिंह के विवादित बयानों पर पहली बार बोले कपिल देव, कहा- 'कड़वाहट के साथ जीने वालों को...'
इंडिया
'2-3 दिनों में पूरे देश में....', मौसम विभाग की चेतावनी, 23 राज्यों में भयंकर बारिश की भविष्यवाणी
'2-3 दिनों में पूरे देश में....', मौसम विभाग की चेतावनी, 23 राज्यों में भयंकर बारिश की भविष्यवाणी
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, इस योजना से जुड़े छात्रों की स्कूल और कॉलेज की पूरी फीस माफ
जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, इस योजना से जुड़े छात्रों की स्कूल और कॉलेज की पूरी फीस माफ
नौकरी
इंडियन ओवरसीज बैंक में 750 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 20 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन
इंडियन ओवरसीज बैंक में 750 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 20 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget