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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजन्मदिन पर घर पहुंचा अफगानिस्तान के खिलाड़ी का पार्थिव शरीर, आंखे नम कर देंगी ये तस्वीरें

जन्मदिन पर घर पहुंचा अफगानिस्तान के खिलाड़ी का पार्थिव शरीर, आंखे नम कर देंगी ये तस्वीरें

Afghanistan Cricketer Shapoor Zadran Funeral: शापूर जादरान का 7 जुलाई को निधन हो गया, वह लंबे समय से बीमार थे. उनके जन्मदिन पर उनका पार्थिव शरीर काबुल पहुंचा, जिसने हर किसी को झकझोर दिया.

Written By : शिवम |  Updated at : 09 Jul 2026 08:04 AM (IST)
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अफगानिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शापूर जदरान लंबे समय से अस्पताल में थे, कुछ दिन पहले उनकी गंभीर बिमारी का पता चला था. वह इलाज के लिए भारत में थे, लेकिन 7 जुलाई को 38 साल की उम्र में वह जिंदगी की जंग हार गए. बुधवार को वह 39वां जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन एक दिन पहले उनका निधन हो गया. नियति का खेल देखिए कि उनके जन्मदिन के दिन ही उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, इसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया.

शापूर जादरान का जन्म 8 जुलाई, 1987 को लोगर प्रोविंस में हुआ था. बुधवार, 8 जुलाई को उनका पार्थिव शरीर काबुल पहुंचा, जहां राशिद खान, मोहम्मद नबी समेत कई खिलाड़ी मौजूद थे जो उनके साथ खेल चुके थे. शापूर जब क्रिकेट में आए तब उन्होंने अपनी हाइट, लंबे बालों और तेज गति की गेंदबाजी के कारण सुर्खियां बटौरी थी, अपने करियर में उन्होंने गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों को आउट किया.

भारत में ली आखिरी सांस

शापूर जादरान का इलाज दिल्ली-एनसीआर के एक अस्पताल में चल रहा था. वह इम्यून सिस्टम से जुड़ी एक गंभीर बीमार से लड़ रहे थे. काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी, पूर्व और वर्तमान में खेल रहे कई खिलाड़ी और उनके परिवार के सदस्य एकत्रित हुए. इस दौरान सभी की आंखे नम थी, राशिद खान के आंसू नहीं रुके, पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी भी काफी भावुक नजर आए.

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अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि काबुल के ऐतिहासिक ईदगाह मस्जिद में गुरुवार सुबह 10 बजे जनाजे की नमाज अदा की जाएगी. इसके बाद मरंजन हिल स्थित कबिर्स्तान में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.

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शापूर जादरान ने अफगानिस्तान के लिए 44 वनडे मैचों में 43 विकेट लिए. उन्होंने 36 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 37 विकेट लिए. वह 2012/13 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी खेले थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 09 Jul 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Rashid Khan Afghanistan Cricket Team Afghanistan Cricket Board Shapoor Zadran Cricketer Death
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