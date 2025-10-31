कब होगा भारत-ऑस्ट्रेलिया अगला टी20 मैच? कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, यहां जान लीजिए सबकुछ

मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराकर टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दोनों टीमों का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, इसलिए 2 मैचों के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आगे है। चूंकि सीरीज में कुल 5 मुकाबले खेले जाने हैं, इसलिए यह 2-2 से बराबरी पर भी समाप्त हो गई है. सीरीज जीतने या ड्रॉ की ओर बढ़ने के लिए भारत को तीसरा टी20 मैच जीतना होगा. यहां जानिए दोनों टीमों का तीसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा.

कब और कहां खेला जाएगा तीसरा टी20?

भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टी20 मैच 2 नवंबर को होबार्ट के बेलेरिव ओवल मैदान में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा. टीम इंडिया को सीरीज जीतने की दौड़ में बने रहने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना होगा.

होबार्ट में टीम इंडिया का रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने इस मैदान पर अब तक 5 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उसका जीत-हार रिकॉर्ड 3-2 का है. भारत और ऑस्ट्रेलिया यहां सिर्फ एक बार आमने-सामने आए हैं, जिसमें कंगारू टीम विजयी रही थी. यहां टीम इंडिया ने 2 बार श्रीलंका और एक-एक बार पाकिस्तान और जिम्बाब्वे को हराया है. भारत ने यहां आखिरी टी20 मैच 2012 में खेला था, जब उसने श्रीलंका को हराया था.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच कैनबरा में खेला गया था, लेकिन बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो सका था. दूसरा मैच मेलबर्न में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से विजयी रहा. अब 2 नवंबर को तीसरा मैच होबार्ट में, चौथा मुकाबला 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा. सीरीज का अंतिम मैच 8 नवंबर को ब्रिसबेन में होने वाला है.

