कब होगा भारत-ऑस्ट्रेलिया अगला टी20 मैच? कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, यहां जान लीजिए सबकुछ

IND vs AUS T20 Series Schedule: ऑस्ट्रेलिया 2 मैचों के बाद सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है. यहां जानिए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज का तीसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 31 Oct 2025 11:22 PM (IST)
Preferred Sources

मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराकर टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दोनों टीमों का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, इसलिए 2 मैचों के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आगे है। चूंकि सीरीज में कुल 5 मुकाबले खेले जाने हैं, इसलिए यह 2-2 से बराबरी पर भी समाप्त हो गई है. सीरीज जीतने या ड्रॉ की ओर बढ़ने के लिए भारत को तीसरा टी20 मैच जीतना होगा. यहां जानिए दोनों टीमों का तीसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा.

कब और कहां खेला जाएगा तीसरा टी20?

भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टी20 मैच 2 नवंबर को होबार्ट के बेलेरिव ओवल मैदान में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा. टीम इंडिया को सीरीज जीतने की दौड़ में बने रहने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना होगा.

होबार्ट में टीम इंडिया का रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने इस मैदान पर अब तक 5 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उसका जीत-हार रिकॉर्ड 3-2 का है. भारत और ऑस्ट्रेलिया यहां सिर्फ एक बार आमने-सामने आए हैं, जिसमें कंगारू टीम विजयी रही थी. यहां टीम इंडिया ने 2 बार श्रीलंका और एक-एक बार पाकिस्तान और जिम्बाब्वे को हराया है. भारत ने यहां आखिरी टी20 मैच 2012 में खेला था, जब उसने श्रीलंका को हराया था.

भारत-ऑस्ट्रेलिया बाकी मैचों का शेड्यूल

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच कैनबरा में खेला गया था, लेकिन बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो सका था. दूसरा मैच मेलबर्न में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से विजयी रहा. अब 2 नवंबर को तीसरा मैच होबार्ट में, चौथा मुकाबला 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा. सीरीज का अंतिम मैच 8 नवंबर को ब्रिसबेन में होने वाला है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 31 Oct 2025 11:22 PM (IST)
IND Vs AUS 3rd T20 IND VS AUS IND Vs AUS T20 INDIA VS AUSTRALIA
