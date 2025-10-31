मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने निराश किया. अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा को छोड़कर अन्य कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया. अभिषेक ने 68 रनों की पारी खेली, इसमें उन्होंने विराट कोहली का एक टी20 रिकॉर्ड तोड़ दिया.

मैच की बात करें तो मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. भारत ने पॉवरप्ले में ही 4 विकेट गंवा दिए थे, सूर्यकुमार यादव (1), शुभमन गिल (5), तिलक वर्मा (0) और संजू सैमसन (2) फ्लॉप रहे. पांचवां विकेट 49 के स्कोर पर गिरा, इसके बाद हर्षित और अभिषेक शर्मा के बीच 56 रनों की साझेदारी हुई. इस जोड़ी के टूटने के बाद फिर भारत की पारी बिखर गई और पूरी टीम 125 रनों पर सिमट गई.

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

अभी तक टी20 इंटरनेशनल की पहली 25 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली थे, जिन्होंने 906 रन बनाए थे. अब ये रिकॉर्ड अभिषेक ने तोड़ दिया है, उन्होंने 25 पारियों में 936 रन बना लिए हैं.

अभिषेक शर्मा 25 टी20 इंटरनेशनल पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर इंग्लैंड के डेविड मलान है, जिन्होंने 25 पारियों में 1010 रन बनाए थे. दूसरे नंबर पर मौजूद बाबर आजम ने 952 और तीसरे नंबर पर मौजूद डेविड कॉनवे ने 941 रन बनाए थे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा ने छठा टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक जड़ा. अभिषेक अभी टी20 में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं. ये पारी उनकी पोजीशन को और मजबूत करेगी.

तीसरा टी20 होगा महत्वपूर्ण

भारत के लिए तीसरा टी20 जीतना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीती तो भारत अगले दोनों मैच जीतकर भी सीरीज सिर्फ बराबर कर पाएगा. बता दें कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद खेली भारत ने सभी 5 टी20 सीरीज जीती है. तीसरा टी20 रविवार, 2 नवंबर को बैलेरीव ओवल में खेला जाएगा.