भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 चल रही है. शुरूआती 2 मैच हो चुके हैं, पहला टी20 बारिश में धुल गया और दूसरे मैच में मेजबान ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. दूसरे टी20 में 3 विकेट लेने वाले जोश हेजलवुड तीसरे टी20 से टीम का हिस्सा नहीं होंगे. वह चोटिल नहीं हुए, बल्कि ये सीरीज शुरू होने से पहले तय था कि वह सिर्फ 2 मैच खेलेंगे. उनके आलावा भी स्क्वाड में कुछ बदलाव हुए हैं. जानिए अब स्क्वाड में कौन कौन शामिल हुए हैं.

जोश हेजलवुड की बात करें तो वह अब एशेज की तैयारी में जुट जाएंगे, वह बस पहले 2 मैचों के लिए टीम में शामिल किए गए थे. सीन एबॉट तीसरे टी20 तक के लिए शामिल हैं, उसके बाद आखिरी 2 मैचों में वह नहीं खेलेंगे. हेजलवुड बाहर हो गए हैं तो तीसरे टी20 से गेंदबाज माहली बीअर्डमैन टीम का हिस्सा बन गए हैं.

भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, टिम डेविड, नेथन एलिस, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), मैथ्यू कुहनेमैन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा.

टीम में बदलाव

महली बियर्डमैन (आखिरी 3 मैचों के लिए टीम का हिस्सा)

(आखिरी 3 मैचों के लिए टीम का हिस्सा) जोश हेज़लवुड (तीसरे टी20 से टीम का हिस्सा नहीं)

(तीसरे टी20 से टीम का हिस्सा नहीं) बेन ड्वार्शिस (चौथे और पांचवें टी20 में खेलेंगे)

टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारत नहीं हारी कोई टी20 सीरीज

भारत के लिए तीसरा टी20 जीतना बहुत जरुरी है, क्योंकि अगर यहां सूर्यकुमार यादव एंड हारी तो फिर भारत अंतिम दोनों मैच जीतकर भी सीरीज सिर्फ ड्रा कर सकती है. बता दें कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से भारत ने खेली सभी 5 टी20 सीरीज जीती है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 मैचों का शेड्यूल

02 नवंबर- तीसरा टी20: दोपहर (बैलेरीव ओवल)

06 नवंबर- चौथा टी20: दोपहर (हेरिटेज बैंक स्टेडियम)

08 नवंबर- पांचवां टी20: दोपहर (गाबा स्टेडियम).

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), संजू सैमसन (विकेट कीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.