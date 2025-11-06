हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ind Vs Aus Fourth T-20: क्वींसलैंड में सीरीज का चौथा मैच आज, बढ़त हासिल करने उतरेंगी दोनों टीमें

दोनों देशों के बीच सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच को 4 विकेट से जीतकर बढ़त हासिल की.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 06 Nov 2025 09:27 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वींसलैंड में गुरुवार को चौथा टी20 मुकाबला खेला जाना है. फिलहाल तीन मुकाबलों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. ऐसे में दोनों टीमें इस मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगी.

दोनों देशों के बीच सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच को 4 विकेट से जीतकर बढ़त हासिल की. सीरीज का तीसरा मैच भारत ने 5 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज में बराबरी कर ली.

ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड सीरीज का चौथा मैच नहीं खेलेंगे. उनके अलावा, सीन एबॉट भी अगले मुकाबले से बाहर हैं. दूसरी ओर, कुलदीप यादव को वापस भारत भेज दिया गया है. माना जा रहा है कि वह साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ भारत-ए की ओर से खेल सकते हैं, ताकि टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुट सकें.

इस मैदान पर दो इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. यह पिच बल्लेबाजी के अनुकूल नजर आती है. यहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

इस मुकाबले में भारत को सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह विपक्षी टीम को परेशान कर सकते हैं.

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई खेमे को मिचेल मार्श और टिम डेविड से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी. वहीं, गेंदबाजी में नाथन एलिस और बेन ड्वारशुइस मेहमान टीम के बल्लेबाजों को परेशान करते नजर आ सकते हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 इतिहास में अब तक कुल 35 टी20 मैच खेले गए हैं. 21 मैच टीम इंडिया के नाम रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 12 मुकाबले अपने नाम किए. 2 मैच बेनतीजा रहे.

ऑस्ट्रेलिया की टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश फिलिप, तनवीर संघा और महली बियर्डमैन.

भारत की टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा.

Published at : 06 Nov 2025 09:27 AM (IST)
