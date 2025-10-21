हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Womens WC 2025: सिर्फ 7 मैच बाकी, वर्ल्ड कप में बिगड़ गया भारत के सेमीफाइनल का गणित; समझें पूरा समीकरण

Womens WC 2025: सिर्फ 7 मैच बाकी, वर्ल्ड कप में बिगड़ गया भारत के सेमीफाइनल का गणित; समझें पूरा समीकरण

Womens World Cup Semifinal Qualification India: भारतीय टीम के महिला वर्ल्ड कप 2025 में अभी दो मैच बचे हैं. जानिए टीम इंडिया अभी सेमीफाइनल में कैसे जा सकती है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Oct 2025 06:17 PM (IST)


महिला वर्ल्ड कप 2025 में तीन टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी हैं. सिर्फ चौथा स्लॉट खाली है, जिसके लिए 4 टीमों (भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका) के बीच जंग छिड़ी हुई है. बांग्लादेश अब तक टूर्नामेंट से एलिमिनेट होने वाली एकमात्र टीम है. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में जा चुकी हैं. भारतीय टीम लगातार 3 मैच हार चुकी है और उसके लिए सेमीफाइनल की राह बहुत ज्यादा आसान नहीं दिख रही है.

भारत के सेमीफाइनल का समीकरण

भारतीय टीम की बात करें तो उसने अभी तक 5 मैचों में दो जीत दर्ज की हैं. टीम अभी चार अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है और उसका नेट रन रेट +0.526 है. भारत के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद इसलिए अधिक दिख रही है क्योंकि सेमीफाइनल की रेस में शामिल चार टीमों में सिर्फ टीम इंडिया का नेट रन रेट पॉजिटिव है. नेट रन रेट पॉजिटिव होने के कारण टीम इंडिया अगले दोनों मैच जीतकर आसानी से सेमीफाइनल का टिकट कटा सकती है.

अगर भारत 23 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से हार जाता है, तो उसे उम्मीद करनी होगी कि कीवी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ हार मिले और इसके साथ भारत को बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच जीतना होगा. वहीं भारत-न्यूजीलैंड मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो दोनों टीमों के पांच अंक हो जाएंगे. ऐसे में 26 अक्टूबर को भारत को हर हाल में बांग्लादेश को हराना होगा और उम्मीद करनी होगी कि पाकिस्तान या श्रीलंका 6 अंकों तक ना पहुंच पाएं.

6 अंकों पर भी सेमीफाइनल के दरवाजे खुले

भारतीय टीम के अगर अगले दोनों मैच बारिश में धुल जाते हैं, तो उसके 6 अंक हो जाएंगे, फिर भी भारत अंतिम-4 में प्रवेश पा सकता है. ऐसे में न्यूजीलैंड को इंग्लैंड के हाथों हार मिलनी चाहिए, जिसके बाद नेट रन रेट के आधार पर टीम इंडिया सेमीफाइनल में जाएगी. न्यूजीलैंड का नेट रन रेट -0.245 है और भारत का +0.526 है.

About the author नीरज शर्मा

Published at : 21 Oct 2025 06:17 PM (IST)
Womens ODI World Cup 2025 Icc Womens World Cup 2025 India Womens National Cricket Team
