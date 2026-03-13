IPL 2026 Ticket Booking Details: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें संस्करण का शेड्यूल जारी हो गया है. इस संस्करण की शुरुआत 28 मार्च 2026 से होने जा रही है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल 2026 के पहले 20 मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है. इस सीजन का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा. ये मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस शेड्यूल के ऐलान होने के साथ ही फैंस ये जानने के लिए बेताब हैं कि टिकटों की बिक्री कब और कितने की कीमत से शुरू होगी.

कहां बुक होंगी आईपीएल 2026 की टिकटें

फिलहाल बीसीसीआई ने टिकट बिक्री को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. हालांकि, Zomato के District ऐप पर आईपीएल टिकट के लिए एक खास सेक्शन बनाया गया है, जिस पर अभी ‘Coming Soon’ लिखाकर आया है. इससे ये पता चल रहा है कि जल्द ही टिकट बिकना शुरू होने का जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं, BookMyShow ने आईपीएल 2026 टिकट के लिए प्री-सेल रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. BookMyShow पर फिलहाल फैंस जिन मैचों के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, उनमें गुजरात टाइटंस के मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मुंबई इंडियंस के मैच वानखेड़े स्टेडियम के शामिल हैं.

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Presenting the schedule for the first 20 matches of #TATAIPL 2026, to be played from March 28 to April 12, 2026 🗓️



Full schedule will be announced once poll dates are announced for three states set to undergo State Assembly elections.



More details ▶️… pic.twitter.com/8Iq492v8TE — IndianPremierLeague (@IPL) March 11, 2026

कितने की हो सकती है आईपीएल 2026 के टिकटों की कीमत

आईपीएल 2026 के मैचों के लिए टिकटों की कीमत 500 रुपये से लेकर हजारों तक हो सकती है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के होम मैचों के टिकट एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगभग 2300 से 2800 रुपये से शुरू होते हैं. मिड-रेंज सीटें लगभग 3500 से 7500 रुपये तक और प्रीमियम सीटें (पवेलियन या टेरेस) लगभग 8000 से 15000 रुपये तक की होती हैं. अगर कोई लग्जरी सीट चाहता है, तो टिकट की कीमत 30000 रुपये से भी ज्यादा हो सकती है.

आईपीएल 2026 का शेड्यूल दो अलग-अलग हिस्सों में क्यों आ रहा?

भारत के कुछ राज्यों में होने वाले वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के अभी सिर्फ 20 मैचों के शेड्यूल का ही ऐलान किया है. मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर खिलाड़ियों की यात्रा पर पड़ा है. भारत में हुए टी20 वर्ल्ड कप के बाद वेस्टइंडीज टीम की वापसी में दिक्कत आई थी, क्योंकि उस क्षेत्र के लिए कई उड़ानें रद्द कर दी गई थीं.’ एक आईपीएल अधिकारी ने कहा, ‘हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और ये चिंता की विषय है. हालांकि, फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं. किसी होटल, एयरलाइन या संबंधित विभाग ने अभी तक कोई चिंता नहीं जताई है, लेकिन हम इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.’

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