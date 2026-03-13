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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'गोली मार दो...' पाकिस्तानी दिग्गज ने किसको लेकर दिया विवादित बयान, मचा बवाल

'गोली मार दो...' पाकिस्तानी दिग्गज ने किसको लेकर दिया विवादित बयान, मचा बवाल

Basit Ali Made Big Statement: पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश के हाथों पहले वनडे मैच में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस शर्मनाक हार के बाद पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज बासित अली ने बड़ा बयान दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 13 Mar 2026 08:39 AM (IST)
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Basit Ali Made Big Statement After Pakistan Humiliating Defeat: बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान को मिली करारी शिकस्त के बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों का निराशाजनक बयान आया है. मीरपुर में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान की पूरी टीम महज 114 रनों पर ढेर हो गई, जिसे बांग्लादेश की टीम ने सिर्फ 15 ओवरों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था. इस निराशाजनक प्रदर्शन पर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज बासित अली ने टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथों लेते हुए एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने टीम की रणनीति बनाने वालों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उन्हें यहां की परिस्थितियों का अंदाजा ही नहीं था.

पाकिस्तान की हार पर बासित अली ने दिया बड़ा बयान 

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर बासित अली ने टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, ‘सबसे पहले उस शख्स को गोली मारो, जिसने इन्हें पावरप्ले के 10 ओवरों में कम से कम 60 रन बनाने के लिए कहा था. उसने कभी मैदान पर क्रिकेट नहीं खेला. वो बस कागज का एक टुकड़ा थमा देता है. क्या उसने नहीं देखा कि यहां के हालात कैसे हैं? क्या उसे नहीं पता था कि भारत जैसी टीम भी बांग्लादेश में हार चुकी है?’

कामरान अकमल ने बताया पाकिस्तान की शर्मनाक हार

पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने भी इस प्रदर्शन को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि पाकिस्तानी टीम का खेल इंटरनेशनल लेवल का बिल्कुल नहीं लग रहा था. उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 'मुझे ऐसा लगा जैसे एक टीम इंटरनेशनल है और दूसरी कोई क्लब टीम है जो वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेल रही है. मैं कसम खाता हूं, क्लब क्रिकेट में भी ऐसी बल्लेबाजी नहीं होती. क्लब के खिलाड़ी भी इतना बुरा नहीं खेलते.’

बासित अली ने 4 खिलाड़ियों के डेब्यू को बताया गलत

बासित अली ने पाकिस्तान क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों को मौका देने वाली बहस को भी सिरे से खारिज करते हुए टीम में एक साथ चार खिलाड़ियों के डेब्यू कराने के फैसले को गलत बताया. उन्होंने कहा, ‘ये बहस कि युवाओं को मौका देना चाहिए इसे खत्म करें. वर्ल्ड क्रिकेट में जब कोई युवा आता है, तो वो तैयार होकर आता है और प्रभाव डालता है. हमारे खिलाड़ियों को ये समझना होगा कि ये लोकल क्लब का मैदान नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल वेन्यू है.’

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Published at : 13 Mar 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Kamran Akmal Basit Ali PAK Vs BAN Cricket News
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