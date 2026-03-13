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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकाव्या मारन की टीम ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को करोड़ों में खरीदा? ऑक्शन के बाद सोशल मीडिया पर मचा बवाल

काव्या मारन की टीम ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को करोड़ों में खरीदा? ऑक्शन के बाद सोशल मीडिया पर मचा बवाल

काव्या मारन की टीम सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को 2.34 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. भारतीय मालिक वाली टीम द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन करने पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 13 Mar 2026 08:34 AM (IST)
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इंग्लैंड की लोकप्रिय टी20 लीग द हंड्रेड के हालिया प्लेयर ऑक्शन में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने क्रिकेट फैंस के बीच बहस छेड़ दी है. भारतीय कारोबारी समूह सन ग्रुप की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल कर लिया है. इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा और विवाद देखने को मिल रहा है.

काव्या मारन की टीम ने लगाया बड़ा दांव

सन ग्रुप की मालकिन काव्या मारन की मौजूदगी में हुए ऑक्शन में सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद के लिए जमकर बोली लगाई. रिपोर्ट के मुताबिक टीम ने उन्हें 1 लाख 90 हजार पाउंड यानी करीब 2.34 करोड़ रुपये में खरीदा है. ऑक्शन के दौरान अबरार को लेने के लिए सनराइजर्स लीड्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. आखिरकार सनराइजर्स लीड्स ने ज्यादा बोली लगाकर इस पाकिस्तानी स्पिनर को अपनी टीम में शामिल कर लिया है.

टूटा पुराना ‘अनलिखा नियम’

अबरार अहमद की यह डील इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वह किसी भारतीय मालिक वाली फ्रेंचाइजी से जुड़ने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं. दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से राजनीतिक तनाव के कारण आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने 2009 के बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने साथ नहीं जोड़ा है. इसी वजह से माना जाता था कि भारतीय मालिक वाली टीमों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलेगा.

लेकिन इस ऑक्शन में यह धारणा टूटती नजर आई. सन ग्रुप की टीम द्वारा अबरार अहमद को खरीदने के बाद सोशल मीडिया पर कई फैंस ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए. कुछ लोगों ने इसे क्रिकेट के लिहाज से सही बताया, तो कुछ ने इसकी आलोचना भी की.

सन ग्रुप की कई लीग में टीमें

सन ग्रुप सिर्फ इंग्लैंड की इस लीग में ही नहीं, बल्कि कई अन्य टी20 लीग में भी टीमों का मालिक है. यह समूह आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम का भी मालिक है. इसके अलावा साउथ अफ्रीका की SA20 लीग में सनराइजर्स इस्टर्न केप भी इसी ग्रुप की टीम है. पिछले साल सन ग्रुप ने द हंड्रेड में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स फ्रेंचाइजी को भी अपने नियंत्रण में लिया था, जिसके बाद टीम का नाम बदलकर सनराइजर्स लीड्स कर दिया गया है.

एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी की एंट्री

इस ऑक्शन में अबरार अहमद से पहले पाकिस्तान के उस्मान तारिक को भी खरीदा गया था. उन्हें बर्मिंघम फीनिक्स ने 1 लाख 40 हजार पाउंड यानी लगभग 1.72 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है.

द हंड्रेड का नया सीजन 21 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त तक खेला जाएगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि अबरार अहमद इस लीग में कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या यह फैसला आगे चलकर अन्य फ्रेंचाइजियों के रुख को भी बदलता है या  नहीं. 

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Published at : 13 Mar 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
The Hundred Abrar Ahmed Kavya Maran Sunrisers Leeds The Hundred Auction
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