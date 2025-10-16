भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. करीब 9 महीने बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा की इंटरनेशनल में वापसी हो रही है, दोनों अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं. रोहित अब कप्तान नहीं हैं, शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे का भी कप्तान नियुक्त किया है. गिल की कप्तानी में पहले वनडे के लिए भारत की प्लेइंग 11 लगभग तय है, जानिए पर्थ में किसे मौका मिल सकता है और किसे बाहर बैठना पड़ सकता है.

रोहित शर्मा और शुभमन गिल करेंगे ओपन!

लगभग तय है कि पहले वनडे में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे. ऐसे में यशस्वी जायसवाल को पहले मैच में बाहर बैठना पड़ सकता है. गिल और रोहित भारत को तेज शुरुआत दिला सकते हैं. रोहित ने आखिरी वनडे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था, जिसमें उन्होंने 76 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी.

नंबर 3 पर विराट कोहली

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी रोहित की तरफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने उतरेंगे. उनका नंबर 3 का स्थान पक्का है. ऑस्ट्रेलिया में उछाल भरी पिचों पर कोहली का बल्ला चल सकता है. कोहली के वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 302 मैचों की 290 पारियों में 14181 रन बनाए हैं. कोहली को सिर्फ 54 रन बनाने हैं, ऐसा करते ही वह वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर आ जाएंगे.

विकेट कीपर के तौर पर खेल सकते हैं केएल राहुल

चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर के लिए आ सकते हैं, वह मिडिल आर्डर में माहिर बल्लेबाज हैं. अय्यर ने 70 वनडे की 65 पारियों में 2845 रन बनाए हैं. वनडे में उनका बेस्ट स्कोर 128 रन है. इसके कीपर के तौर पर केएल राहुल खेल सकते हैं, जो 5वें नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. संभव है कि ध्रुव जुरेल को पहले वनडे से बाहर रखा जाए.

छठे नंबर पर नितीश कुमार रेड्डी

ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी छठे नंबर पर खेल सकते हैं, वह डेथ ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और अगर शुरूआती विकेट जल्दी गिर गए तो संभलकर भी खेल सकते हैं. वह स्पिन और तेज गेंदबाजी को भी अच्छे से खेलते हैं, वह मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं.

अक्षर और कुलदीप बतौर स्पिनर खेलेंगे!

अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को बतौर स्पिन गेंदबाज टीम में शामिल किया जा सकता है, अक्षर आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. कुलदीप यादव अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में भी छाए थे, वह दूसरे टेस्ट के प्लेयर ऑफ़ द मैच थे. उन्होंने कुल 8 विकेट लिए थे. ऐसे में वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ सकता है.

कौन होंगे तेज गेंदबाज

मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के रूप में तेज गेंदबाज प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं. पर्थ की पिच पर सिराज इम्पैक्ट प्लेयर रह सकते हैं. हर्षित राणा को पहले वनडे में प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ सकता है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया का वनडे स्क्वाड

टीम इंडिया: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.