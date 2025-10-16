हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia Probable 11 vs AUS: पहले वनडे में भारत की प्लेइंग 11 तय! रोहित-कोहली इन, ये खिलाड़ी रहेंगे बाहर

India Probable 11 vs AUS: पहले वनडे में भारत की प्लेइंग 11 तय! रोहित-कोहली इन, ये खिलाड़ी रहेंगे बाहर

India Probable 11 vs AUS, 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलने को तैयार हैं.

By : शिवम | Updated at : 16 Oct 2025 09:19 AM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. करीब 9 महीने बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा की इंटरनेशनल में वापसी हो रही है, दोनों अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं. रोहित अब कप्तान नहीं हैं, शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे का भी कप्तान नियुक्त किया है. गिल की कप्तानी में पहले वनडे के लिए भारत की प्लेइंग 11 लगभग तय है, जानिए पर्थ में किसे मौका मिल सकता है और किसे बाहर बैठना पड़ सकता है.

रोहित शर्मा और शुभमन गिल करेंगे ओपन!

लगभग तय है कि पहले वनडे में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे. ऐसे में यशस्वी जायसवाल को पहले मैच में बाहर बैठना पड़ सकता है. गिल और रोहित भारत को तेज शुरुआत दिला सकते हैं. रोहित ने आखिरी वनडे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था, जिसमें उन्होंने 76 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी.

नंबर 3 पर विराट कोहली

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी रोहित की तरफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने उतरेंगे. उनका नंबर 3 का स्थान पक्का है. ऑस्ट्रेलिया में उछाल भरी पिचों पर कोहली का बल्ला चल सकता है. कोहली के वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 302 मैचों की 290 पारियों में 14181 रन बनाए हैं. कोहली को सिर्फ 54 रन बनाने हैं, ऐसा करते ही वह वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर आ जाएंगे.

विकेट कीपर के तौर पर खेल सकते हैं केएल राहुल

चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर के लिए आ सकते हैं, वह मिडिल आर्डर में माहिर बल्लेबाज हैं. अय्यर ने 70 वनडे की 65 पारियों में 2845 रन बनाए हैं. वनडे में उनका बेस्ट स्कोर 128 रन है. इसके कीपर के तौर पर केएल राहुल खेल सकते हैं, जो 5वें नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. संभव है कि ध्रुव जुरेल को पहले वनडे से बाहर रखा जाए.

छठे नंबर पर नितीश कुमार रेड्डी

ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी छठे नंबर पर खेल सकते हैं, वह डेथ ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और अगर शुरूआती विकेट जल्दी गिर गए तो संभलकर भी खेल सकते हैं. वह स्पिन और तेज गेंदबाजी को भी अच्छे से खेलते हैं, वह मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं.

अक्षर और कुलदीप बतौर स्पिनर खेलेंगे!

अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को बतौर स्पिन गेंदबाज टीम में शामिल किया जा सकता है, अक्षर आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. कुलदीप यादव अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में भी छाए थे, वह दूसरे टेस्ट के प्लेयर ऑफ़ द मैच थे. उन्होंने कुल 8 विकेट लिए थे. ऐसे में वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ सकता है.

कौन होंगे तेज गेंदबाज

मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के रूप में तेज गेंदबाज प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं. पर्थ की पिच पर सिराज इम्पैक्ट प्लेयर रह सकते हैं. हर्षित राणा को पहले वनडे में प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ सकता है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया का वनडे स्क्वाड

टीम इंडिया: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 16 Oct 2025 09:19 AM (IST)
Tags :
Australia Cricket Team India Vs Australia ODI VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND Vs AUS ODI INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Today: 20 अक्टूबर तक होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दी बड़ी चेतावनी, जानें पूरा अपडेट
20 अक्टूबर तक होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दी बड़ी चेतावनी, जानें पूरा अपडेट
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
Kuwait Wealthy Family: दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति
दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति
क्रिकेट
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Gwalior Face-Off: CSP हिना खान से भिड़े वकील, 'सनातन विरोधी' कहने पर मचा बवाल!
Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Today: 20 अक्टूबर तक होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दी बड़ी चेतावनी, जानें पूरा अपडेट
20 अक्टूबर तक होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दी बड़ी चेतावनी, जानें पूरा अपडेट
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
Kuwait Wealthy Family: दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति
दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति
क्रिकेट
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
ओटीटी
Lokah Chapter 1 OTT Release: कल्याणी की फिल्म को ओटीटी पर देखने के लिए फैंस को करना होगा और इंतजार या दिवाली पर होगा धमाल?
कल्याणी की फिल्म को ओटीटी पर देखने के लिए फैंस को करना होगा और इंतजार या दिवाली पर होगा धमाल?
ट्रेंडिंग
भगवान माफ नहीं करेगा! पाजी ने बनाया शराबी मटन और उढ़ेल दी पूरी बोतल- यूजर्स ने लगा दी क्लास- वीडियो वायरल
भगवान माफ नहीं करेगा! पाजी ने बनाया शराबी मटन और उढ़ेल दी पूरी बोतल- यूजर्स ने लगा दी क्लास
यूटिलिटी
दिल्ली-एनसीआर में ये पटाखे जलाए तो हो सकती है जेल, जान लीजिए नियम
दिल्ली-एनसीआर में ये पटाखे जलाए तो हो सकती है जेल, जान लीजिए नियम
जनरल नॉलेज
ताजमहल से एक दिन में कितनी कमाई करती है सरकार? जानें एक-एक रुपये का हिसाब
ताजमहल से एक दिन में कितनी कमाई करती है सरकार? जानें एक-एक रुपये का हिसाब
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget