वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर

India Playing Eleven For Second Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट दिल्ली में खेला जाएगा. इस मुकाबले में टीम में बदलाव देखने को मिल सकता है. बुमराह के साथ और भी खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 09 Oct 2025 08:02 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs WI Second Test In Delhi: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से शुरू होगा. इस सीरीज में भारत 1-0 से आगे चल रहा है. दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. इस मैच में जसप्रीत बुमराह को बाहर बैठाया जा सकता है. वहीं नंबर 3 के बल्लेबाजी क्रम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

दूसरे टेस्ट में भारत की प्लेइंग इलेवन

भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच रियान टेन डोशेट ने बुधवार, 8 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दूसरे टेस्ट में हो सकता है कि टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव न किया जाए. कोच ने आगे कहा कि हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हम भारतीय टीम के लिए एक ऑलराउंडर सीम बॉलर तैयार करें. इसके लिए नितीश कुमार रेड्डी को एक और मौका दिया जा सकता है. बता दें कि पहले टेस्ट में नितीश ने केवल 4 ओवर डाले थे और उन्हें कोई विकेट हासिल नहीं हुआ था. वहीं पहले मैच में इस खिलाड़ी को बल्लेबाजी करने का भी मौका नहीं मिला.

नंबर 3 पर होगा बदलाव?

भारतीय कोच ने ये बात पूरी तरह से कंफर्म नहीं की है कि दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया पहले मैच की प्लेइंग इलेवन के साथ ही उतरेगी. ऐसे में दूसरे टेस्ट में बाकी खिलाड़ियों को भी मौका मिल सकता है. नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आ रहे साई सुदर्शन की जगह नारायण जगदीसन को टीम में जगह मिल सकती है. पहले टेस्ट में जहां सभी बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकले, वहीं साई सुदर्शन 19 गेंदों में केवल 7 रन बनाकर आउट हो गए. ऐसे में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन को रिप्लेस करने के बारे में सोच सकते हैं. वहीं दूसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को भी बाहर बैठाया जा सकता है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, एन. जगदीसन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

Published at : 09 Oct 2025 08:02 PM (IST)
