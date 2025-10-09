वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा और आखिरी टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपने दिल्ली स्थित घर में एक खास डिनर पार्टी का आयोजन किया था. पुराने राजिंदर नगर इलाके में स्थित गंभीर के आलीशान घर में सोमवार रात खिलाड़ियों की जमावड़ा देखने लायक था. पूरी टीम बस से पहुंची, लेकिन इस पार्टी की सारी सुर्खियां बटोर ली युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने.

खुद ड्राइव करते पहुंचे हर्षित राणा

रात करीब 8 बजे के आसपास टीम इंडिया के खिलाड़ी गंभीर के घर पहुंचे. केएल राहुल, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी सिंपल वाइट टी-शर्ट्स में पहुंचे. वहीं, कप्तान शुभमन गिल की आंखों पर रात में भी काला चश्मा लगा था, लेकिन सारी लाइमलाइट उस वक्त शिफ्ट हो गई जब हर्षित राणा ने अपनी ब्लैक बीएमडब्ल्यू कार से एंट्री मारी. खुद स्टीयरिंग संभालते हुए ब्लैक आउटफिट में उतरे हर्षित का स्टाइल देखकर फैंस और फोटोग्राफर्स दोनों हैरान रह गए.

Harshit Rana arrived separately in a special car at coach Gautam Gambhir’s house for the team dinner.👌🏼 pic.twitter.com/ucse2nQL1a — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) October 8, 2025

टीम बस में क्यों नहीं आए हर्षित राणा?

हर्षित राणा भले ही लगातार चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस वक्त वे भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में वे टीम होटल में नहीं रूक सकते और न ही प्रोटोकॉल के तहत टीम बस में खिलाड़ियों के साथ आ सकते हैं. इसके बावजूद उनका गंभीर के घर पहुंचना साफ दिखाता है कि हेड कोच के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है. माना जा रहा है कि गंभीर ने उन्हें निजी तौर पर इस डिनर के लिए आमंत्रित किया था.

लगातार टीम के साथ रहने पर उठे सवाल

हर्षित राणा हाल ही में चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि उन्हें लगभग हर सीरीज में टीम इंडिया के स्क्वॉड में शामिल किया जा रहा है, भले ही उन्हें मैच खेलने का मौका न मिले. इससे क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच सवाल उठने लगे हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने तो मजाकिया अंदाज में कहा था कि “इतने बदलावों के बीच अगर कोई खिलाड़ी टीम में पक्का है तो वो हर्षित राणा हैं.”

गंभीर के फेवरेट माने जाते हैं हर्षित

आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले हर्षित राणा को गंभीर का फेवरेट प्लेयर माना जाता है. यही वजह है कि दोनों की कैमिस्ट्री मैदान के बाहर भी नजर आती है. डिनर पार्टी में हर्षित की मौजूदगी ने एक बार फिर इस रिश्ते को सुर्खियों में ला दिया है.