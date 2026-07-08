पावरप्ले में बिखरी टीम इंडिया, 19 गेंदों के भीतर गंवाए 5 विकेट, बना शर्मनाक रिकॉर्ड

इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने पावरप्ले के दौरान ही पांच विकेट गंवा दिए. भारतीय टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से करारी शिकस्त दी. आयरलैंड के खिलाफ मिली निराशाजनक सीरीज हार के बाद भी भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन इंग्लैंड दौरे पर जारी रहा. शुरुआती तीन मुकाबलों में भारत को दो हार झेलनी पड़ी. जबकि एक मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका. फैंस को उम्मीद थी कि आयरलैंड दौरे की नाकामी के बाद टीम इंग्लैंड के खिलाफ दमदार वापसी करेगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मंगलवार को खेले गए तीसरे टी20 में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई और टीम ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया. जो भारतीय टी20 इतिहास में पहले कभी दर्ज नहीं हुआ था. शुरुआत इतनी खराब रही कि महज 19 गेंदों के भीतर ही आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी.

टी20 इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

भारतीय टीम ने पहली बार किसी टी20 मुकाबले में पावरप्ले के भीतर ही अपने पांच विकेट गंवाए. इससे पहले कई बार चार विकेट जरूर गिरे थे. लेकिन पांच विकेट कभी नहीं गिरे थे. मंगलवार को बल्लेबाज बड़ी पारियां खेलने के बजाय बड़े शॉट लगाने की कोशिश में लगातार आउट होते चले गए. टीम के अधिकांश खिलाड़ी वही हैं जिन्होंने हालिया आईपीएल सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था. लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका बल्ला लगातार खामोश रहा है. उपकप्तान तिलक वर्मा लगातार रन बनाने में नाकाम रहे हैं. जबकि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी दोनों मैचों में बड़ी पारी नहीं खेल सके और जल्दी आउट हो गए.

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एक-एक कर गिरते गए विकेट

भारत को पहला झटका दूसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर लगा. जब अभिषेक शर्मा 7 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए. अगले ही ओवर में दो छक्के जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी भी 5 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद ईशान किशन ने कुछ आकर्षक शॉट जरूर लगाए. लेकिन जॉश टंग ने उनकी 9 गेंदों में 13 रन की पारी का अंत कर दिया. कप्तान श्रेयस अय्यर से टीम को बड़ी उम्मीद थी. मगर वह भी 4 गेंदों में 5 रन बनाकर चलते बने. पावरप्ले के पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल का विकेट गिरा और भारत ने 19 गेंदों के भीतर ही अपने पांच बल्लेबाज खो दिए.

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शुरुआती झटकों के बाद भारतीय टीम संभल नहीं सकी और पूरी टीम 11.4 ओवर में 76 रन पर सिमट गई. भारत के छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. टीम की ओर से सबसे ज्यादा 13-13 रन वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन ने बनाए. इंग्लैंड के लिए जॉश टंग ने चार विकेट झटके. जबकि जोफ्रा आर्चर ने तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा.