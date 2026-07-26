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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी की शॉर्ट बॉल वाली चुनौती, लंबी पारी खेलने के लिए सबा करीम ने बताया 'सॉल्यूशन'

वैभव सूर्यवंशी की शॉर्ट बॉल वाली चुनौती, लंबी पारी खेलने के लिए सबा करीम ने बताया 'सॉल्यूशन'

Saba Karim on Vaibhav Sooryavanshi: सबा करीम का मानना है कि आने वाले समय में लगभग हर तेज गेंदबाज वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल करेगा. इस चुनौती का समाधान उन्हें ढूंढना होगा.

Written By : रवीश बिष्ट |  Updated at : 26 Jul 2026 11:00 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर शॉर्ट बॉल के खिलाफ संघर्ष करते हुए दिखाई दिए. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में वैभव 20 रन बनाकर आउट हो गए और इस बार भी उनकी पारी का अंत शॉर्ट गेंद पर हुआ. इससे पहले इंग्लैंड दौरे पर भी जोफ्रा आर्चर ने शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल करते हुए वैभव को परेशान किया था और उनका विकेट लिया था. लगातार दो अलग-अलग परिस्थितियों में शॉर्ट गेंद पर आउट होने के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या विरोधी टीमों ने वैभव के खिलाफ एक तय रणनीति बना ली है? इस पर पूर्व क्रिकेटर सबा करीम ने एक प्लान सुझाया.

पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज सबा करीम का मानना है कि आने वाले समय में लगभग हर तेज गेंदबाज वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल करेगा. हालांकि, उनका यह भी कहना है कि इस चुनौती का समाधान भी वैभव को खुद ही ढूंढना होगा.

सबा करीम ने कहा कि जिस तरह की क्षमता और प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी के पास है, उसे देखते हुए उन्हें भरोसा है कि युवा बल्लेबाज जल्द ही इस कमजोरी पर काम करेगा. उनके मुताबिक किसी भी खिलाड़ी का करियर तभी लंबा चलता है, जब वह अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करता है.

विरोधी टीम ने खोजी कमजोरी

सबा करीम के अनुसार आज के दौर में हर टीम विरोधी बल्लेबाज की ताकत और कमजोरी का बारीकी से विश्लेषण करती है. इसी आधार पर गेंदबाजी की रणनीति तैयार की जाती है. ऐसे में अब असली परीक्षा वैभव सूर्यवंशी की होगी कि क्या वह विरोधी टीमों के प्लान को समझकर उसके अनुसार अपने खेल में बदलाव कर पाते हैं.

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विदेशी पिचों पर बाउंस का टेस्ट

उन्होंने कहा कि भारत की पिचों पर आमतौर पर अतिरिक्त उछाल नहीं मिलता, लेकिन विदेशी परिस्थितियों में गेंद अधिक बाउंस करती है. ऐसे में बल्लेबाज के पास शॉर्ट गेंद खेलने का स्पष्ट प्लान होना चाहिए. हालांकि, सबा करीम ने यह भी साफ किया कि ऐसा नहीं है कि वैभव शॉर्ट बॉल खेल ही नहीं सकते. टी20 क्रिकेट में तेजी से रन बनाने का दबाव रहता है और इसी वजह से कई बार बल्लेबाज जोखिम उठाते हैं, जिसके चलते विकेट भी गंवाने पड़ते हैं.

वैभव के खेल में सुधार

सबा करीम ने इस बात की भी सराहना की कि वैभव अपने खेल में लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने हाल के मुकाबलों में अपर कट जैसे शॉट भी खेलने शुरू किए हैं, जो इस बात का संकेत है कि वह अपनी कमजोरियों पर मेहनत कर रहे हैं.

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में आउट होने को लेकर सबा करीम का मानना है कि गलती शॉर्ट गेंद खेलने की नहीं थी, बल्कि शॉट के चयन की थी. उनके मुताबिक वैभव गेंदबाज की ओर थोड़ा आगे निकल आए थे और वहीं से हुक शॉट खेलने का प्रयास किया. गेंद अपेक्षा से अधिक तेज थी और यही फैसला उनके खिलाफ चला गया.

करीम ने यह भी कहा कि उस समय हुक खेलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लेग साइड पर पहले से दो फील्डर तैनात थे. ऐसे में बेहतर विकल्प कोई दूसरा शॉट हो सकता था.

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तकनीक में कमी नहीं

पूर्व भारतीय विकेटकीपर का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी की तकनीक में कोई बड़ी खामी नहीं है. असली चुनौती यह है कि किस शॉर्ट गेंद पर आक्रामक शॉट खेलना है और किसे छोड़ देना है या नियंत्रित तरीके से खेलना है. यही मैच जागरूकता (Game Awareness) एक बल्लेबाज को लगातार सफल बनाती है.

अब सभी की नजरें इस बात पर रहेंगी कि वैभव सूर्यवंशी इस चुनौती का सामना किस तरह करते हैं. अगर वह शॉर्ट बॉल के खिलाफ सही रणनीति विकसित करने में सफल रहते हैं, तो उनकी प्रतिभा उन्हें भारतीय क्रिकेट का बड़ा सितारा बनाने में देर नहीं लगाएगी.

About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 26 Jul 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Saba Karim IND Vs ZIM India Vs Zimbabwe T20 Series Vaibhav Sooryavanshi
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