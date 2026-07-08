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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPCB ने फातिमा सना को कप्तानी से हटाया, इंग्लैंड में 'द हंड्रेड' लीग के लिए अब होंगी रवाना

PCB ने फातिमा सना को कप्तानी से हटाया, इंग्लैंड में 'द हंड्रेड' लीग के लिए अब होंगी रवाना

23 जुलाई 2026 से पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच वनडे मुकबाले की शुरुआत होने वाली है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 08 Jul 2026 11:29 AM (IST)
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23 जुलाई 2026 से पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच वनडे मुकबालों की शुरुआत होने वाली हैं. दोनों टीमों के बीच तीन दिन के वनडे और T20 सीरीज खेली जाने वाली है, लेकिन इसी बीच PCB (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) ने पाकिस्तान टीम की कप्तान फातिमा सना को कप्तानी से हटाने की मंजूरी दे दी है.

इसके पीछे की बड़ी वजह ये थी कि कप्तान इंग्लैंड में होने वाली 'द हंड्रेड' लीग में बर्मिंघम फोनिक्स टीम की तरफ से खेल सकें. ज्यादातर मामलों में कोई भी कप्तान अपनी टीम को इंटरनेशनल मुकाबले में छोड़ कर नहीं जाता हैं,लेकिन पीसीबी के इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया है.

श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे मुकाबलों में तो वे कप्तानी करेंगी, लेकिन 28 जुलाई को वनडे मैच खत्म होते ही वे इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हो जाएंगी. तीन टेस्ट मैच की सीरीज में उन्हें कप्तानी से हटाया गया है.

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15000 पाउंड में फातिम को टीम में शामिल किया गया

'द हंड्रेड' इंग्लैंड लीग के मुकाबले 21 जुलाई ठीक वनडे मुकाबलों से पहले शुरू हो रहे हैं. ऐसे में फातिमा को शुरूआती दो मुकाबले वहां की लीग के भी छोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की तरफ से वनडे मैच खेलेंगी.

पिछले महिने भी 'द हड्रेड' लीग में पाकिस्तान की तरफ से 24 साल की आलरांउडर फातिमा को चुना गया था और वो इंग्लैंड लीग में चुनी जाने वाली पाकिस्तान की तरफ से पहली महिला खिलाड़ी रही थी. इंग्लैंड लीग में पिछले महीने लुसी हैमिल्टन के रिप्लेसमेंट में 15000 पाउंड में फातिमा को टीम में शामिल किया गया था.

वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के लिए भी खेली हैं लीग

फातिमा साल 2022 में वेस्टइंडीज की महिला सीपीएल में बारबाडोस रॉयल्स की तरफ से और साल 2023 में न्यूजीलैंड की सुपर स्मैश लीग में कैंटरबरी के लिए खेल चुकी हैं.अब यह उनकी तसरी विदेशी लीग होने वाली है.

विश्वकप 2026 में पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन

हाल हीं में बीते टी20 विश्व कप में पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था. टीम 5 मुकाबलों में से 1 मैच जीत पाई थी और अंकतालिका में पांचवें स्थान पर मौजूद थी.

फातिम सना इकलौती खिलाड़ी थी जिनका विश्वकप में पाकिस्तान की तरफ से प्रदर्शन अच्छा रहा. उन्होंने टूर्नामेंट में 11 विकेट 6.95 की इकोनॉमी रेट से चटकाए थे,जो किसी भी तेज़ गेंदबाज़ की तरफ से विश्वकप में सबसे ज्यादा थे.  

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Published at : 08 Jul 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Fatima Sana Shaikh Pakistan Cricket Board PAK W Vs SL W T20 2026 PAK W Vs SL W ODI 2026
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