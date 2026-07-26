You + Me... गौतम गंभीर ने अपनी पत्नी के लिए किया स्पेशल पोस्ट

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपनी पत्नी नताशा जैन के जन्मदिन पर स्पेशल पोस्ट करते हुए बर्थडे विश किया. बता दें कि आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के साथ रहने के बाद उन्हें आराम दिया गया है. जिम्बाब्वे दौरे पर वीवीएस लक्ष्मण अंतिरम कोच के रूप में टीम के साथ हैं, जहां भारत सीरीज जीत चुका है.

गौतम गंभीर ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी नताशा के साथ फोटो शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. गंभीर ने लिखा, "तुम और मैं (You + ME), मेरी सबसे पसंदीदा कहानी. आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं." इस कैप्शन के साथ उन्होंने दिल वाला इमोजी भी शेयर किया.

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गौतम गंभीर और नताशा जैन की शादी 28 अक्टूबर, 2011 को हुई थी. उनकी 2 बेटियां आजीन और अनाइशा हैं. बता दें कि नताशा एक व्यावसायिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके और गंभीर के पिता अच्छे दोस्त हैं. गंभीर के पिता दीपक गंभीर का टेक्सटाइल का व्यापार है.

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गौतम गंभीर की बात करें तो जिम्बाब्वे दौरे पर उन्हें आराम दिया गया है, उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण हेड कोच की भूमिका में हैं. भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज जीत चुका है. हालांकि इससे पहले गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत लगातार 2 टी20 सीरीज हार चुका था. इससे भी बड़ी बात ये थी कि दोनों सीरीज में टीम इंडिया एक भी मैच नहीं जीत पाई थी. पहले आयरलैंड ने 2-0 से हराया फिर इंग्लैंड ने 4-0 से हराया.

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टी20 के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड से वनडे सीरीज भी हार गई थी, इसमें भी हेड कोच गौतम गंभीर थे. इसके बाद से उनकी काफी आलोचना होने लगी.