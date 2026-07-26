IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटYou + Me... गौतम गंभीर ने अपनी पत्नी के लिए किया स्पेशल पोस्ट

You + Me... गौतम गंभीर ने अपनी पत्नी के लिए किया स्पेशल पोस्ट

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अभी टीम के साथ नहीं है. जिम्बाब्वे दौरे पर अंतरिम कोच के रूप में वीवीएस लक्ष्मण हैं. इस बीच गंभीर ने अपनी पत्नी नताशा के जन्मदिन पर स्पेशल पोस्ट किया.

Written By : शिवम |  Updated at : 26 Jul 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपनी पत्नी नताशा जैन के जन्मदिन पर स्पेशल पोस्ट करते हुए बर्थडे विश किया. बता दें कि आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के साथ रहने के बाद उन्हें आराम दिया गया है. जिम्बाब्वे दौरे पर वीवीएस लक्ष्मण अंतिरम कोच के रूप में टीम के साथ हैं, जहां भारत सीरीज जीत चुका है.

गौतम गंभीर ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी नताशा के साथ फोटो शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. गंभीर ने लिखा, "तुम और मैं (You + ME), मेरी सबसे पसंदीदा कहानी. आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं." इस कैप्शन के साथ उन्होंने दिल वाला इमोजी भी शेयर किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gautam Gambhir (@gautamgambhir55)

गौतम गंभीर और नताशा जैन की शादी 28 अक्टूबर, 2011 को हुई थी. उनकी 2 बेटियां आजीन और अनाइशा हैं. बता दें कि नताशा एक व्यावसायिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके और गंभीर के पिता अच्छे दोस्त हैं. गंभीर के पिता दीपक गंभीर का टेक्सटाइल का व्यापार है.

यह भी पढ़ें- पहले दिन पाकिस्तान पर भारी पड़ी वेस्टइंडीज, शतक के करीब हॉज

गौतम गंभीर की बात करें तो जिम्बाब्वे दौरे पर उन्हें आराम दिया गया है, उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण हेड कोच की भूमिका में हैं. भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज जीत चुका है. हालांकि इससे पहले गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत लगातार 2 टी20 सीरीज हार चुका था. इससे भी बड़ी बात ये थी कि दोनों सीरीज में टीम इंडिया एक भी मैच नहीं जीत पाई थी. पहले आयरलैंड ने 2-0 से हराया फिर इंग्लैंड ने 4-0 से हराया.

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी की शॉर्ट बॉल वाली चुनौती, लंबी पारी खेलने के लिए सबा करीम ने बताया 'सॉल्यूशन'

टी20 के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड से वनडे सीरीज भी हार गई थी, इसमें भी हेड कोच गौतम गंभीर थे. इसके बाद से उनकी काफी आलोचना होने लगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Happy Birthday INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR Team India Head Coach Gautam Gambhir Wife
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
You + Me... गौतम गंभीर ने अपनी पत्नी के लिए किया स्पेशल पोस्ट
You + Me... गौतम गंभीर ने अपनी पत्नी के लिए किया स्पेशल पोस्ट
क्रिकेट
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी की शॉर्ट बॉल वाली चुनौती, लंबी पारी खेलने के लिए सबा करीम ने बताया 'सॉल्यूशन'
वैभव सूर्यवंशी की शॉर्ट बॉल वाली चुनौती, लंबी पारी खेलने के लिए सबा करीम ने बताया 'सॉल्यूशन'
क्रिकेट
WI vs PAK Test: पहले दिन पाकिस्तान पर भारी पड़ी वेस्टइंडीज, शतक के करीब हॉज
पहले दिन पाकिस्तान पर भारी पड़ी वेस्टइंडीज, शतक के करीब हॉज
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
टेलीविजन
जब 'तारक मेहता' में टपु सेना ने की थी भूख हड़ताल, डिमांड पूरी करने पहुंचे थे सलमान खान
जब 'तारक मेहता' में टपु सेना ने की थी भूख हड़ताल, डिमांड पूरी करने पहुंचे थे सलमान खान
क्रिकेट
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
विश्व
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
हेल्थ
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
टेक्नोलॉजी
Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब
Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Embed widget